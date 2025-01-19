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    大社三寶推廣 陳其邁籲：下手要快，錯過就得再等一年

    蜜棗進入盛產期，今年因颱風產量減少，市長陳其邁籲「下手要快」。（記者洪臣宏攝）

    蜜棗進入盛產期，今年因颱風產量減少，市長陳其邁籲「下手要快」。（記者洪臣宏攝）

    2025/01/19 14:46

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄蜜棗進入盛產期，市長陳其邁今（19）日出席2025年大社三寶意象推廣活動，推銷大社三寶牛奶、芭樂及蜜棗，親手做全新口味的「棗樂牛奶炒冰」，為活動揭開序幕。陳其邁指出，去年受到颱風影響，導致蜜棗產量極少，民眾下手要快，錯過就得再等一年。

    大社三寶活動辦理至今已逾10年，蜜棗禮盒是民眾春節喜愛的伴手禮，陳其邁表示，大社蜜棗水分飽滿、香甜可口，而且富含維他命C，不僅對身體健康有助益，愛美的人想要養顏美容，吃蜜棗就對了。

    陳其邁也分享大社周遭景點，包括觀音山、觀音湖等風景區相當適合一日遊，也可以順遊大樹、舊鐵道園區、佛光山、東九區及旗山等觀光路線，體驗高雄的好山好水。

    2025年大社三寶意象推廣活動首度結合在地人文藝術，邀請大社區國中小的學子、觀音山藝術協會的藝術家以及大社獅子會，親手繪製燈籠懸掛三角公園，燈籠將展出至元宵節，歡迎民眾拍照打卡。

    今天活動除在地團體、親子互動秀及歌手、樂團現場演出、還有大社百科全書有獎徵答、舞台趣味競賽，如在地攤商市集展售、書法家現場揮毫寫春聯等；單筆消費滿300元即可獲得新春消費刮刮樂及摸彩券乙份，刮刮樂通通有獎，最大獎項可以帶走現金8888元，此外，於現場打卡也可獲得摸彩券，就有機會帶走一人中獎兩人同行的高雄-東京雙人來回機票。

    陳其邁與來賓們一起做「棗樂牛奶炒冰」，為活揭開序幕。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁與來賓們一起做「棗樂牛奶炒冰」，為活揭開序幕。（記者洪臣宏攝）

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