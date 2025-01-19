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    台南麻豆柚城盃3對3鬥牛連辦17年 252隊較勁

    麻豆「柚城盃」3對3籃球賽熱烈，場邊加油。（記者楊金城攝）

    麻豆「柚城盃」3對3籃球賽熱烈，場邊加油。（記者楊金城攝）

    2025/01/19 14:42

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆「柚城盃」3對3籃球賽舉辦17年，對引導青少年進行正當休閒活動的貢獻很大，今天（19日）在曾文農工籃球場開賽，共有252隊、1千多人以球會友，比賽氣氛熱烈。

    柚城盃在17年前由擔任麻豆培文國小家長會長的郭峰誠發起，他說，當時只是想說不要讓孩子迷上打電玩，舉辦3對3提倡運動健身，第1年就有50多隊，到第3年成長到300多隊，因賽程關係後來才限制參賽隊數，放寬其他地區報名參加。

    柚城盃逐年獲得教育局、體育局、曾文農工、黎明中學、麻豆國中、太子國中、東興國小、住商不動產麻豆店支持，發展成為麻豆最受歡迎的3對3鬥牛賽，至今連辦17年。

    柚城盃分成國小、國男、高男、社男、女子、公教組，共252隊，因少子化，有些小校無法組隊，也增設單打組，今天在曾文農工籃球場比賽，場上拚球技、場邊喊加油，非常熱鬧。

    麻豆警分局也利用柚城盃向青少年進行交安及反詐騙宣導，現場設攤安排南市警察局「路老師」有獎徵答，透過寓教於樂，向選手和加油民眾提供防詐騙與交通安全宣導訊息。

    麻豆「柚城盃」3對3籃球賽，有252隊參賽。（記者楊金城攝）

    麻豆「柚城盃」3對3籃球賽，有252隊參賽。（記者楊金城攝）

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