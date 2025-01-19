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    首頁　>　生活

    嘉市八井市集開張 2天800人體驗焢窯樂

    嘉義市大溪社區發展協會舉辦焢窯活動，讓民眾體驗農村田園樂趣。（記者王善嬿攝）

    嘉義市大溪社區發展協會舉辦焢窯活動，讓民眾體驗農村田園樂趣。（記者王善嬿攝）

    2025/01/19 14:39

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區大溪社區發展協會18、19日舉行「八井市集—大溪焢窯趣滿懷」活動，2天吸引800人報名參加烘窯，透過堆疊土塊將炭火放入燒紅、悶熟食物，大人、小孩難得體驗早年農村生活的烹飪方式，周圍還有60個攤商擺攤販售農特產品、美食、手作藝品，享受田園樂趣。

    大溪社區發展協會理事長邵祈誠說，每年社區舉辦市集，以往也曾舉辦過焢窯活動，不過相隔至今已經數年，今年獲得嘉義市政府建設處農村再生計畫經費補助，加上社區自籌經費舉行，利用自家休耕農地，讓大人、小孩體驗農村焢窯樂趣。

    邵祈誠表示，活動於18、19日2天上午10點至下午6點舉行，包括八井市集、音樂表演、手作課程等，其中焢窯就有約800人報名，因焢窯需要時間，參與民眾要等炭火燒紅、食物悶熟後，才能享用焢窯熟成的雞肉、魚肉、番薯等，感受早年農村生活的不易，等待過程中，小孩還能到一旁農田、大溪厝水環境園區遊戲區遊玩，遠離3C產品。

    邵祈誠說，八井市集結合60攤商，透過販售園遊券方式，2天已有約30萬元收入，將投入作為社區舉辦活動經費。

    嘉義市大溪社區展協會結合市集舉辦焢窯活動。（記者王善嬿攝）

    嘉義市大溪社區展協會結合市集舉辦焢窯活動。（記者王善嬿攝）

    嘉義市大溪社區發展協會舉辦焢窯活動，結合八井市集刺激經濟。（記者王善嬿攝）

    嘉義市大溪社區發展協會舉辦焢窯活動，結合八井市集刺激經濟。（記者王善嬿攝）

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