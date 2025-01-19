立院無差別刪體育署15％預算 運彩公會說話了

立院無差別刪體育罰15%預算，運彩公會理事長何昱奇（左二）盼勿讓體育因政治惡鬥成犧牲品。 （圖由何昱奇提供）

2025/01/19 16:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院近日通過刪減體育署15%預算，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會今發表聲明籲「體育不該成為政治惡鬥的犧牲品」；公會理事長何昱奇指出，體育署預算原本只佔中央政府總預算千分之3%以下，再刪15%恐嚴重影響體育人的資源；強調，公會不是任何政黨的側翼，盼發表聲明，促不要忘世界棒球12強賽奪冠時不分藍綠支持的榮譽，勿讓體育因政治惡鬥成犧牲品。

何昱奇指出，文化歸文化，體育歸體育，音樂歸音樂，教育歸教育，政治歸政治，這是台灣人普世的價值觀，但立法院近日通過刪減體育署15%預算的決定，讓原本只佔中央政府總預算千分之3%以下的體育經費，更是雪上加霜。

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何昱奇說，去年台灣隊在世界棒球12強錦標賽中奪下冠軍，振奮人心，當時不分藍綠大家都興奮不已，體育可以超越黨派，如今立院刪原本預算就很少的體育署的預算，恐限縮體育人的資源。

何昱奇說，公會不是任何政黨的側翼，有感於近來預算刪除風波竟波及體育，也十分憂心，才會發聲呼籲；他強調，體育向來都是凝聚社會力量、展現國家形象的重要基石。從奧運賽場上的奮戰到基層推廣的努力，台灣的體育人用他們的熱血與汗水，讓這片土地充滿驕傲與希望。他們從來不分藍綠白，從來不涉足政黨之爭。他們的奮鬥只為一個目標、讓台灣站上世界舞台，讓國人感到自豪。

何昱奇說，如今體育卻成了政治惡鬥的犧牲品，刪減預算的行為，無疑是在剝奪體育人的資源，也是在削弱全民的驕傲與信心，體育署原本的經費已經是微乎其微，這樣的刪減只會讓本已捉襟見肘的體育資源更陷困境。

運彩公會聲明呼籲，立法院應該停止政治惡鬥，回歸理性討論，理解體育對國家、對社會的重要性。 我們需要更多的支持，而不是更多的阻礙；體育是全體台灣人民心目中理想的第一品牌，是我們的驕傲與信念。愛護它、珍惜它都來不及了，為什麼要讓它成為犧牲品？

運彩公會強調，將持續為體育人發聲，期盼立法院藍白諸公重新審視這項決定，還給台灣體育人應有的尊重與支持；另也將持續傳遞體蝴人的心聲，請支持台灣體育，支持我們共同的驕傲。

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