逛天津商圈年貨大街買到過期1年糖果，台中食安處要開罰。（圖：食安處提供）

2025/01/19 14:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中有民眾到天津商圈的年貨大街採買，購買秤重糖果，民眾反映原本秤完價格230元，不料老闆抓了幾顆糖加入收250元，不但價格標準不清楚，回家更發現有4顆糖果竟過期，其中有2顆過期近一年；台中市食安處接獲通報後前往稽查，當場查出有5.14公斤的糖果過期，除當場全部查扣外，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，依違反食品安全衛生管理法第15條，按同法第44條予以重罰。

一名女大生到天津商圈的年貨大街買秤重糖果，被收250元糖果，但回家才發現有4顆糖過期，其中2顆蘋果糖，有效期限是2024年2月20日，過期近一年，另2顆優格糖過期10天，氣炸投訴。

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台中食安處說明，針對女大生反映在天津路年貨大街購買到過期散裝糖果情事，獲報後，立即派員稽查；當場查獲業者陳列販售糖果確已逾有效日期，共計5.14公斤，已全部查扣外，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，依違反食安法重罰。

食安處表示，為保障消費者權益，將持續年貨大街稽查，也責成管理委員會加強攤商管理及宣導。呼籲業者，販售產品應注意保存期限並依規標示，如為散裝食品應標示品名及原產地（國），以利民眾選購辨識。

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