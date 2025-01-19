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    學測英文作文考颱風假經驗 考生︰題目生活化好發揮

    114學測19日上午考英文，學生對作文題目寫颱風假經驗印象深刻，認為題目生活化好發揮。（記者林承鴻攝）

    114學測19日上午考英文，學生對作文題目寫颱風假經驗印象深刻，認為題目生活化好發揮。（記者林承鴻攝）

    2025/01/19 14:24

    〔記者林承鴻／台北報導〕114學測第2天（19日）上午考英文，學生對作文題目寫颱風假經驗印象深刻，認為題目生活化很好發揮，不過也有人提到這次的題目無法以既定公式寫作。此外，題目提及紅綠燈、聖母院、俄羅斯人飲酒等議題，也讓考生覺得寫起來比較有趣，整體難度普通。

    台北市中正高中賴同學表示，今年考題難度跟往年差不多，作文題目較生活化寫起來比較順手，閱讀測驗提到紅綠燈、聖母院等，都是日常聽過的題目；陳同學也對作文颱風假題目印象深刻，因為能從自身經驗出發，比較好下筆、發揮，她提到閱讀測驗有一題在講俄羅斯的國民酒類選擇伏特加，覺得題目滿有趣的，比較好懂。

    台北市明倫高中林同學覺得寫起來輕輕鬆鬆，這次選擇題比較簡單，考題全部寫完還剩10分鐘，不過她認為作文題目較難發揮，因為題目颱風假很貼近生活，沒辦法以既定公式寫作。李同學同意作文較難發揮，覺得閱讀測驗比較難，對講恐怖電影一題印象深刻，其中一題感覺選哪個都可以，四個選項都很模稜兩可。

    台北市靜修中學高中部陳同學認為，閱讀測驗的選項滿兩難的，例如閱讀測驗講伏特加的其中一題，不過總體來講都看得懂，難度比之前寫的模擬考題和歷屆考題相比簡單一些。她認為作文題目滿好發揮的，比較生活化寫起來順手。

    明倫高中許同學表示，前面文意選填比較難，閱讀測驗之後就還好，要看懂整篇文章掌握前後文內容，才比較好作答，整體難度普通。作文題目寫颱風假的經驗滿好想的，是比較好上手的題目。

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