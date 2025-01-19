台中大里瑞城公園 全台首座「大黃蜂奇幻溜滑梯」啟用

大里瑞城公園打造全台唯一的「大黃蜂奇幻溜滑梯」近日啟用，新穎外觀吸引小朋友來體驗。（記者陳建志攝）

2025/01/19 14:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區瑞城公園面積廣達2.1公頃，為了提供民眾更多元的遊憩設施，在台中市議員林碧秀爭取下，於公園內打造全台唯一的「大黃蜂奇幻溜滑梯」共融遊戲場，設有蜂窩寶塔攀爬滑梯組，還有遊具傳聲筒，近日啟用吸引許多小朋友來體驗。

市議員林碧秀表示，大里瑞城公園占地2.1公頃，擁有入口廣場、溜冰場、籃球場及大面積綠地，園內還栽種風鈴木、烏臼等多種開花樹種，是當地居民的重要休憩場所。

請繼續往下閱讀...

林碧秀表示，瑞城公園雖腹地遼闊，不過遊憩設施不足，瑞城里長蔡承翰向她建議，希望能增添遊憩設施，讓更多民眾來這裡運動休憩，因此向市府建設局爭取設置了「大黃蜂奇幻溜滑梯」，未來會持續爭取更多設施，期許將瑞城公園打造為地方、社區的遊憩新天地。

市府建設局表示，此次獲內政部國土管理署「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助543萬元，新增「大黃蜂奇幻溜滑梯」共融遊戲場，設有蜂窩寶塔攀爬滑梯組、三角雲梯、遊具傳聲筒等，並配備座椅及安全彈性地墊，結合自然美景與創新遊具，期望成為市民休閒放鬆的最佳去處。

市府建設局長陳大田表示，此座「大黃蜂奇幻溜滑梯」共融遊戲場在設計階段即深入與地方討論合作，透過瞭解需求進行細部調整，打造出全台唯一的蜂巢特色溜滑梯。設計概念取材於大里舊稱「大里杙」的停留意象，結合高塔造型，兼具攀爬與溜滑功能，並增設三角雲梯及樹下親子休憩區，讓小朋友盡情玩樂，大朋友則能安心照顧，享受舒適空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法