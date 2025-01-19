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    竹縣豐湖社大成立週年 評鑑拿甲等

    新竹縣豐湖社大成立周年就捧回評鑑甲等，春季班即將開放報名。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐湖社大成立周年就捧回評鑑甲等，春季班即將開放報名。（圖擷取自竹縣府官網）

    2025/01/19 14:28

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣豐湖社區大學成立週年，評鑑成績就捧回甲等的肯定，近日豐湖社大用期末成果展替接續登場的春季班課程宣傳造勢，預計農曆春節年前，就可公告春季班的課表且開放報名，有意參加的民眾可以透過網址即時掌握。

    縣府教育局表示，縣內目前有竹北、竹東以及豐湖3所社區大學，其中豐湖社大才剛成立週年，日前並以去年秋季班的實際學習成果展現教學狀況，吸引約500人到場了解。

    豐湖社大的課程多元，除了動態的像是：古道探索、伸展瑜珈、中東肚皮舞、太極拳、有氧運動舞等，也有靜態的西洋老歌學英語、西畫教學、手工皮件、生活陶作、股市風險評估等。

    因此成果展現便有活力有氧Zumba、中東肚皮舞演出，或英文老歌吟唱、用點心玩創意等，讓新豐、湖口地區鄉親，不論個性好動或喜靜，都有屬於自己的一片天可以參與和發揮。

    縣府教育局表示，新竹縣前述3所社區大學的春季班都將在3月開課，竹北社大、竹東社大已經開放報名中，豐湖社大的課程資訊也將近期整合完畢，預計於農曆年前就可公告且開放報名。

    新竹縣豐湖社大成立周年就捧回評鑑甲等，春季班即將開放報名。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐湖社大成立周年就捧回評鑑甲等，春季班即將開放報名。（圖擷取自竹縣府官網）

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