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    首頁　>　生活

    台中大里立新獅子會嘉惠弱勢戶 送物資、辦義剪、按摩

    大里立新獅子會會長王浩丞（左5）、國際獅子會300C-2區總監孫永良（左4）、新仁里長洪家裕（右5）一起贈送物資給新仁里弱勢戶。（記者陳建志攝）

    大里立新獅子會會長王浩丞（左5）、國際獅子會300C-2區總監孫永良（左4）、新仁里長洪家裕（右5）一起贈送物資給新仁里弱勢戶。（記者陳建志攝）

    2025/01/19 14:07

    〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，大里立新獅子會為了關心弱勢民眾，今天在大里新仁里舉辦寒冬送暖活動，除發給中低收入等弱勢戶物資，現場也安排義剪、舒壓按摩，希望讓民眾感受社會的溫暖，新仁里長洪家裕並加碼贊助醬油、白米，讓前來領取物資的民眾滿心感謝。

    大里立新獅子會會長王浩丞表示，獅子會已經成立32年，多年來持續關心弱勢做公益，因獅子會裡面有多位前會長都出身新仁里，為了關心在地社區，今年特別選定新仁里進行寒冬送暖，除捐贈80戶中低收入戶白米、麵條、罐頭等物資，並結合義剪、按摩推拿、贈春聯，希望讓弱勢民眾感受社會的溫暖，也讓社區民眾都能健康、清爽迎新年。

    特別到場的國際獅子會300C-2區總監孫永良稱讚，立新獅子會準備物資關心弱勢戶，強調「有需要的地方就有獅友」，持續提供民眾最即時的服務；新仁里長洪家裕也感謝立新獅子會寒冬送暖，讓里內的中低收入弱勢戶，能在過年前收到物資，自己也加碼贊助白米、醬油，一起關心里內弱勢民眾。

    現場還有黃鎧締美髮師帶領「台中善行義剪團隊」16位美髮師，到場幫民眾義剪，還贈送弱勢民眾每人1罐醬油，希望大家省下理髮錢，清清爽爽過新年；另外，林震楷也帶領整復團隊，現場幫民眾按摩，強調許多長輩都有骨頭痠痛的問題，希望透過按摩讓長輩能舒爽過年。

    前來領取物資的蔡太太表示，新年將至這些物資能讓家裡減少開銷，非常感謝眾多獅友的愛心。

    「台中善行義剪團隊」16位美髮師，今天到場幫民眾義剪還送醬油。（記者陳建志攝）

    「台中善行義剪團隊」16位美髮師，今天到場幫民眾義剪還送醬油。（記者陳建志攝）

    大里立新獅子會今天舉辦寒冬送暖，還邀請整復團隊免費幫社區民眾按摩。（記者陳建志攝）

    大里立新獅子會今天舉辦寒冬送暖，還邀請整復團隊免費幫社區民眾按摩。（記者陳建志攝）

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