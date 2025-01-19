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    學測首節考英文 全中教：嘉惠中上程度考生

    大學學測今首節考英文，全中教評論教師團隊表示，今年考題友善，嘉惠中上程度考生。（圖由全中教提供）

    大學學測今首節考英文，全中教評論教師團隊表示，今年考題友善，嘉惠中上程度考生。（圖由全中教提供）

    2025/01/19 14:09

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今首節考英文，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）評論教師團隊表示，今年考出生活化議題，友善考生，整體題目難易適中，較去年簡單，嘉惠中上程度考生。

    英文科召集人、台北市明倫高中老師毛顯鶯說明，選擇題整體難易適中，題材廣泛，貼近生活，考出世界咖啡館（對話交流模式）、動暈症、巴黎聖母院鐘聲的歷史與修復、膠囊旅館、交通號誌的沿革、恐怖電影對觀眾的影響、蘇聯飲酒文化的起源和探討、動物園存在爭議。

    毛顯鶯表示，今年非選擇題整體難易適中，翻譯主題是創意與科技，符合近來的AI科技時事，除「驅動力」外無艱澀字彙，對考生很友善。

    毛顯鶯說明，今年作文主題貼近學生生活經驗，近幾年全台各縣市放颱風假的標準不一引起民眾熱議，考生也會因個人居住縣市而有對放颱風假會有不同的看法，每位考生應當都能盡情發揮。

    評論教師團隊還包括台北市景美女中老師黃足滿、國立彰化高中老師陳亭利、台北市成功高中老師張筠崴、台北市松山高中老師陳可欣。

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