學測英文作文考「放颱風假」 高中教師：自身經驗及看法是高分關鍵

台北市高中英文科教師群分析學測英文考題。（記者楊綿傑攝）

2025/01/19 14:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕放過多次颱風假，但是否知道英文怎麼表示竟成決勝關鍵！今年學測英文作文就以颱風假的情景為題，且必須連結到自己的經驗與看法。台北市高中英文科教師群認為，除了知道「放颱風假」的表示方式，內容亦必須寫深寫廣，前後文有所連貫，就能爭取高分。總體而言，今年英文科考題難度與歷年差不多，對具靈活思考、邏輯推理能力的學生較吃香。

中正高中教師吳佳穎認為，選擇題單字難易適中，著重搭配詞與前後文意線索和詞性判斷，要特別注意「一字多義」及中文字面解釋類似但指涉層次不同的部分，如第7題的gigantic及enormous都是有巨大的意思，但前者是指實體，或者是指抽象，就會影響判斷。又如第9題graced一般會想到優雅、恩典，但題目中是動詞增添光彩之意。

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成功高中教師陳國泰分析，今年文意選填與篇章結構重視時間脈絡，如第21至30題考巴黎聖母院，過往多考建築形式，今年考歷史，單字片語都貼近生活，關鍵在對時事掌握；第31至34題考膠囊旅館的發展演變，只要能掌握指涉詞和時間順序不難作答。

成淵高中教師李宜樺提到，閱讀測驗取材多元，包括交通號誌起源發展、恐怖片對人類心理層面的正負向影響、打破俄羅斯人天生愛喝酒的迷思，題型有文章主旨題、段落大意和圖片判斷，細節題減少，注重文章結構理解。混合題內容探討動物園存在的爭議，考驗學生歸納正反意見的能力。

非選題方面，建國高中教師劉家慧表示，中譯英題目是歷年中文字最少，也沒困難單字、沒特別句型結構，但是用字的詞性、拼字需要注意。作文題颱風假不能使用typhoon vacation，應使用have／take a typhoon day off，高分關鍵在如何把把自己的經驗擴大、發揮同理心，並詳細描述。

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