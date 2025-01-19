學測英文取材多元巴黎聖母院時事入題 作文考颱風假經驗

大考中心說明學測英文考題。（記者楊綿傑攝）

2025/01/19 13:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測次日首節考英文，取材內容多元包括健康、歷史、科技、動保議題等，考出甫浴火重生的巴黎聖母院大教堂時事，整體考題著重長篇閱讀，對文本理解、分析、判斷與整合能力很重要。作文則以去年颱風接連來襲而停班停課的情形為題，貼近生活。試考生認為今年考題難易適中，沒有特別難題，閱讀量也適中，綜合理解能力是關鍵。

根據大考中心統計，英文科報考人數12萬696人，到考11萬7876人，缺考2820人，缺考率2.34%。有8件突發傷病申請，事由包括水痘、流感、車禍、憂鬱等，另開5間備用試場。

請繼續往下閱讀...

試題方面，大考中心副主任黃璀娟表示，闈內高中教師指出，考題選文屬性兼具生活人文素養與科技發展，如世界咖啡館討論方式的源起、暈動症產生的原因及預防、巴黎聖母院大教堂大鐘的歷史與現況、恐怖電影對人心理層面的影響、俄羅斯人愛喝伏特加酒背後的真相，以及動物園功能及動物權益的不同意見陳述。科技發展則有膠囊旅館的發展、交通號誌變革等。

在題型特色部分，闈內高中教師認為，著重長篇閱讀，呼應108課綱重視閱讀素養，其中混合題組第47至第50題以網路聊天室對動物園功能及動物權益的不同意見陳述，評量考生能否掌握內容主旨、是否能對不同意見進行比較、分析、推論，以及是否能從上下文推測詞組的涵義。

今年作文題目為颱風假，闈內高中老師說明，考生必須根據提示，第一段對比圖片描述颱風假實際上可能出現的2種場景；第二段說明對颱風假的經驗與看法。

主題貼近生活，但作答內容能否文意連貫、組織完整、精確表達，考驗文字駕馭能力及邏輯思考。

試考生則分析，詞彙題雖較少艱深字詞，但著重考驗字詞應用能力，如第2題produce作為名詞的用法、第9題graced當作動詞的用法。具誘答能力的如第43題，若未閱讀全篇文章，並考量段落出現的用意，容易落入單從字面判斷選項。中譯英則平易近人且生活化，句型未見複雜文法，但「驅動力」、「科幻電影」難度較高，具鑑別度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法