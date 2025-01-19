寒流催花！彰縣芬園鴛鴦梅爆開9成 成群綠繡眼搶吸花蜜

芬園鴛鴦梅爆開9成，成群綠繡眼搶吸花蜜。（米諾斯提供）

2025/01/19 13:17

〔記者湯世名／彰化報導〕寒流一波波，彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區栽種的1萬棵鴛鴦梅大爆發，雪白花色如皚皚白雪鋪陳枝頭，成群的綠繡眼穿梭花間吸吮花蜜，形成美麗的花鳥圖，讓遊客賞花又賞鳥；園主張洲府說，鴛鴦梅已大開9成，農曆春節期間歡迎國人前來賞梅走春。

連續低溫，芬園鄉花卉生產休憩園區的鴛鴦梅大爆發，可愛的綠繡眼成群結隊穿梭花間吸吮花蜜，數量相當多。生態攝影師米諾斯說，綠繡眼與鴛鴦梅超搭，嬌小的身軀，在枝頭間靈活躍動，同時間穿梭花間的綠繡眼多達上百隻，成群綠繡眼吸吮花蜜相當可愛，為寒冬增添許多生趣。

請繼續往下閱讀...

今天適逢農曆春節前的週末假日，園區擠滿觀賞梅花的遊客，遊客漫步在雪白花海中都直呼「太美了！」園區也彌漫著綠繡眼的鳴叫聲，熱鬧萬分。

園主張洲府說，梅花一般只有5朵花瓣，他培育出重瓣的梅花，花瓣有10多片，花形碩大，花期也從10天延長到1個月，因為1朵花可長出2顆梅子，猶如成雙成對，與其它梅種大異其趣，因此命名為「鴛鴦梅」，相當吉利討喜。目前梅花大開9成，農曆春節期間達到最高峰，賞梅正是時候。

芬園鴛鴦梅爆開9成，成群綠繡眼搶吸花蜜，相當可愛。（米諾斯提供）

成群綠繡眼搶吸鴛鴦梅花蜜，遊客賞花又賞鳥。（米諾斯提供）

芬園鴛鴦梅爆開9成，雪白花色如皚皚白雪鋪陳枝頭。（米諾斯提供）

芬園鴛鴦梅爆開9成，雪白花色如皚皚白雪鋪陳枝頭，吸引爆滿遊客賞花拍照。（米諾斯提供）

芬園鴛鴦梅爆開9成，吸引大批遊客賞花拍照。（米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法