基隆路口行穿線緊貼轉角藏危機 市府完成6處退縮措施提升行人安全

基隆市政府交通處將行穿線退縮，拉開與路口的距離，減少轉彎車撞行人事故。（記者羅國嘉攝）

2025/01/19 14:27

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府針對市區路口行穿線進行檢討改善，推動行穿線退縮計畫，截至目前，針對部分容易肇事路口，已有6處路口完成改善，降低行人事故的機率。交通處表示，今年起將配合市府的道路及人行空間改善工程，持續盤點檢討路口行穿線位置，持續改善基隆的人行環境。

市民反映，部分路口行穿線過於靠近路口，容易導致轉彎車輛因視線盲點未能及時發現行人，增加交通事故風險。然而，市府自2023年1月起，推動行人友善政策，近年來的確使得行人事故的發生率，及死傷率都有明顯改善，以去年來說，行人死傷人數從2023年同期的45人減少至22人，下降幅度達51.1％；另據交通部統計至去年10月資料顯示，基隆市每10萬人交通事故死亡數6.08人列全台第3低、行人交通事故每10萬人死亡數0.55人列全台第1低。

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市議員韓世昱表示，要求市府對全市路口進行全面體檢，建議將行穿線後退數公尺，增加行人與車輛間的安全距離。他也指基隆路口狹窄且多為單行道，行穿線的設置應更注重行人安全。

基隆市交通處交通工程科長章志華說，行穿線的設置需考量路口轉角視距、行人停等空間，及穿越距離等因素。退縮行穿線需搭配人行道無障礙坡道、定位磚等實體設施調整，並適時結合道路工程一併進行改善。

章志華表示，截至目前，已針對部分轉角視距不良、易造成車輛A柱阻擋視線等6處路口完成行穿線退縮，包含忠一路／孝二路口、仁二路／愛三路口、信一路／義四路口、基金三路／武隆街口、安樂路二段／安和一街口、源遠路355號前路口。

交通處長王圳宏指出，市府透過道安會報列管並推動各項道路安全工程，不斷強化道路交通安全改善措施，提升行人安全，包括南榮路、過港路、源遠路及光明路等地，除推動無障礙空間等道路工程改善外，也同步視實際狀況辦理行穿線退縮。

王圳宏表示，將持續以行人安全為核心，逐步推動更多路口的行穿線退縮與相關改善計畫，並強化交通執法與宣導，致力打造安全友善的交通環境。

基隆市政府交通處將行穿線退縮，拉開與路口的距離，減少轉彎車撞行人事故。（記者羅國嘉攝）

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