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    首頁　>　生活

    學測今首節英文 全教會：考學生是否具備批判思維

    大學學測今考第2天，全國教師會評論教師群認為，今年學測英文試題取材多元，不僅考學生的英文閱讀理解能力，也考學生是否具備跨學科的知識理解與批判思維。 （全教會提供）

    大學學測今考第2天，全國教師會評論教師群認為，今年學測英文試題取材多元，不僅考學生的英文閱讀理解能力，也考學生是否具備跨學科的知識理解與批判思維。 （全教會提供）

    2025/01/19 13:07

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今考第2天，全國共有12.1萬名考生報名，全國教師會評論教師群認為，今年學測英文試題取材多元，不僅考學生的英文閱讀理解能力，也考學生是否具備跨學科的知識理解與批判思維，難易度適中，鑑別度高，估與去年5標相似。

    英文科召集人、台中二中老師陳姿玲分析，今年全卷試題包含8篇文章，主題涵蓋廣泛，其中，綜合測驗探討社會創新（（世界咖啡館的起源）與健康問題（暈車的成因與預防）；文意選填則聚焦於歷史建築-探討巴黎聖母院於不同時代的修建過程及鐘聲與巴黎人民的生活連結。

    此外，台北市松山家商老師鄭瑞芝表示，今年篇章結構考出旅遊住宿（膠囊旅館）；新北市中和高中退休老師及BE虛擬學校主任郭慧敏指出，閱讀測驗包含交通號誌發展、恐怖電影對心理發展的影響、俄國與伏特加酒的連結，而混合題探討動物園存在的正反兩方意見。

    而台北市和平高中老師温宥基認為，今年試題包含多樣化的主題，不僅考驗了學生的英文閱讀理解能力，並要求考生需具備跨學科的知識理解與批判思維。台北市大同高中老師劉郁芬則表示，今年文意字彙難度較去年略為提升，翻譯題目難易適中，主題貼近生活；台北市中正高中老師張敬欣分析今年作文，探討學生對颱風假的看法與經驗分享，應屬容易發揮的題目。

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