學測英文作考颱風假 學習王科技：「假」宜用dayoff

學測第2天首節考英文，「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師吳翰陞表示，今年難易度和去年差不多，但誘答題比去年多，5標預估和去年一樣。 （記者林曉雲攝）

2025/01/19 12:52

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第2天首節考英文，「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師吳翰陞表示，考題素材廣泛多元，取材自網路文章、新聞報導、期刊等，考出人力鬧鐘歷史、魔鬼粘的發明、冰島環保計畫及表情符號的使用影響等，貼近考生的日常生活，並提供豐富新知，難易度和去年差不多，但誘答題比去年多，英文和國文很像，教規則但考例外，5標預估和去年一樣，估頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標5級分、底標4級分。

吳翰陞說明，今年與過往3年一樣出的非常好，將生活運用發揮到極致，分析考題分布，科普考出2篇占比25％，綜合測驗考出動暈症的原理及緩解方法，閱讀測驗則考出恐怖片對心理的影響；歷史發展類考出2篇、占比50％，文意選填考出巴黎聖母院鐘聲的歷史與文化，閱讀測驗則考出俄羅斯飲酒文化的演變、文通號誌的歷史與未來發展，篇章結構考出膠囊旅館的起源與現代發展，另社會人文類考出2篇、占比25％，混合題考出動物園的爭議與角色討論，綜合測驗則考出世界咖啡館討論交流方法。

請繼續往下閱讀...

吳翰陞表示，今年英文作文題與生活息息相關，要求考生根據圖片描述兩種常見颱風假的情景，並表達自己對放颱風假的看法和經驗，考生如果平日有閱讀習慣不難答，颱風假也會公告給所有外國人看，重點在於「假」，不宜用「holiday」，畢竟颱風假不是放假讓大家去玩，而宜用「 dayoff」 ，今年英文作文題是可以看出考生程度的作文。

此外，吳翰陞指出，今年單字考出1至5級，占比100％，不過英文單字有一字多詞、一詞多義，考生要能了解單字的多種用法，例如第7題考到「大勇氣」，正確答案為「enormous」 courage，第9題考出總統或總裁行程表忙碌。而混合題要求考生根據論壇討論內容，以英文寫作簡答，並運用特定詞彙完成句子。

吳翰陞也提醒高二學生，學測英文科出題非常活潑，要多用「英英字典」，了解單字的多種用法，且大量閱讀文章非常重要，並要多嘗試多種不同的題型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法