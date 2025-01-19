邁入20年！中市國光社區起大灶 捲袖炊年糕送弱勢

協會志工一早就捲起袖子製作年糕。（圖由陳雅惠服務處提供）

2025/01/19 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕昔日農業社會起大灶炊年糕場景，19日在台中市南區重現，國光社區發展協會農曆年前舉辦「捐購愛心年糕」活動，志工媽媽用大鍋攪拌黑糖湯汁以及糯米塊，一一分裝後由訂購者取回2碗，另2碗則捐贈給弱勢家庭，不但將年味傳下去也分享愛，而這項活動今年已邁入第20年，格外有意義。

這項活動19日在仁和路與正義街口的「綠色隧道」舉行，數十位國光社區發展協會志工，一早就捲袖製作年糕，市議員陳雅惠、江肇國與台中市醫師公會榮譽理事長羅倫檭也前往體驗搗年糕，羅指出，該社區年糕純手工現作不加化學防腐劑，吃起來口感Q彈、好吃，令人讚不絕口又可以做公益，凝聚社區向心力，每年都攜伴太太參加。

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陳雅惠、江肇國表示，以為年糕是機器攪拌好蒸熟，沒想到工序這麼複雜，雖然年糕很重、很黏，很難攪動，但試了幾次有經驗，已抓到竅門，得心應手，感覺一點也不費力氣，國光里長青會長、前市議員邱素貞特地煮了「雞酒」慰勞志工，市議員黃守達也到場與民眾打招呼，現場氣氛熱絡、溫馨。

國光社區發展協會理事長盧淑惠說，農曆新年期間，年糕是必備的應景美食，象徵步步高陞，該社區每年都會在農曆新年前舉辦「愛心年糕寒冬送暖」活動，今年邁入第20年，總幹事陳育涵表示，今年共使用粿挫數量15斗，1斗約可盛裝1斤量的碗約30碗，共約450碗。

而社區製作的年糕多年未調整價格，每份4碗400元，今年共有上百人訂購，購買民眾取回2碗，另2碗捐出來，分享低收入戶等弱勢家庭，一起感受過年節慶氛圍，一口氣訂購10份的吳小姐說，過年期間仍有低收入戶等弱勢家庭，為了三餐溫飽操心，令人不捨，希望拋磚引玉分享年糕、分享愛，讓大家都能過好年。

市議員陳雅惠、江肇國與台中市醫師公會榮譽理事長羅倫檭（圖左至右）也前往體驗搗年糕。（圖由陳雅惠服務處提供）

這項活動19日在仁和路與正義街口的「綠色隧道」舉行。（圖由陳雅惠服務處提供）

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