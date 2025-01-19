員林最熱門的「二手家具、家電行」 營業8小時生意強強滾

員林清潔隊清運員林國宅大型垃圾，一天處理約15公噸。（記者顏宏駿攝）

2025/01/19 13:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕每年國家清潔週員林清潔隊都會協助「員林國宅」住戶進行大型廢家具、家電的清理，今年市公所首創廢家具媒合平台，一天下來媒合上百件大型家具、電器。

今年度清運作業在19日上午8點至下午4點登場，僅限員林國宅住戶依規定集中堆放大型廢棄物，現場拉起封鎖線，並派駐大型抓斗車進駐，即時清運垃圾，防止堆積問題，確保居民清理後的環境安全，一天預估出動超過10個車次進行清運，同時，針對仍具使用價值的廢家具，清潔隊設置專區分類整理，提供有需要的民眾自由索取，讓資源最大化利用。

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員林市清潔隊長張道強表示，去年清運期間出現超過200張床墊及大量大型家具，部分為外來濫倒物，對清潔隊的回收分類造成負擔，今年除了加強現場巡檢與即時清運外，新增的廢家具媒合平台，將品相良好的家具分門別類整理，供有需求的居民取用，不僅減少垃圾量，也促進社區資源的循環再利用。

張道強補充，一個上午就媒合將近50組的家具，有像是實木櫃子、椅子、塑膠櫃、衣架甚至家電等，讓這些物品真正變廢為寶；員林國宅年終大掃除方便住戶清理環境，過去幾年透過完善的規劃與實施，逐步改善濫倒情況，並讓垃圾清運作業更加高效，今年結合大型廢家具媒合平台，進一步將環保理念融入其中，讓「除舊布新」也能兼顧資源永續。

員林清潔隊清運員林國宅大型垃圾，一天處理約15公噸。（記者顏宏駿攝）

員林清潔隊清運員林國宅大型垃圾，一天處理約15公噸，民眾在現場尋寶。（記者顏宏駿攝）

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