新店和美山木棧道受颱風重創 沿線20幾處破損已修復

新店和美山步道受颱風重創，步道中間有空隙，行走時險象環生。（新北市議員陳乃瑜提供）

2025/01/19 12:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區和美山步道是當地知名爬山景點，但民眾發現，近日疑受颱風影響，步道設施殘破不堪，新北市議員陳乃瑜也指出，當地步道破損、大樹傾倒，影響行走，新店區公所回應，已改善木棧道棧板破損20餘處，新北市觀光旅遊局後續將協助沿線升級改善。

和美山是當地山友假日健行的後花園，絕佳視野可一覽碧潭美景，自從遭受颱風重創，當地步道破損、大樹傾倒，民眾行走若一時疏忽，恐有生命危險之虞。

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陳乃瑜與團隊實地勘查發現，步道中間有空隙、柵欄被壓壞、土丘被沖刷，行走時相當危險，還見到被連根拔起的大樹卡在步道中間，卻綁著「請盡速通過」的標示；她也邀集相關單位會勘，目前步道已有改善。

陳乃瑜表示，目前步道已有改善，但大樹清運較困難，提醒爬和美山步道的民眾務必注意安全，遇到橫倒著的大樹，請務必盡速通過、不要逗留。

區公所回應，有關和美山步道遭颱風損壞，已改善完成木棧道棧板破損20餘處，現況步道無立即性危險，可供民眾通行使用，另有關步道沿線欄杆及倒樹部分改善優化，後續會由觀旅局協助辦理。

行走時見到被連根拔起的大樹卡在步道中間，卻綁著「請盡速通過」的標示。（新北市議員陳乃瑜提供）

新店和美山步道受颱風重創，目前20餘處已被區公所修復完成。（新北市議員陳乃瑜提供）

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