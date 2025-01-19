為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    114年大學學測 英文科試題與解答

    114年大學學測第二天考試，考生們翻閱重點筆記，期待在考場有最佳表現。（記者叢昌瑾攝）

    114年大學學測第二天考試，考生們翻閱重點筆記，期待在考場有最佳表現。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/19 13:17

    學測免費落點分析+備審口試密技免費贈送

    〔即時新聞／綜合報導〕大學學測今天舉行第二天考試，考英文、國綜、國寫3個科目。英文科參考解答由學習王科技◎勝選學習顧問提供，正確答案請以大考中心公布為準。

    （第0頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第0頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第1頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第1頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第2頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第2頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第3頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第3頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第4頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第4頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第5頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第5頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第6頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第6頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第7頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第7頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第8頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第8頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第9頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第9頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第10頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第10頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第11頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    （第11頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播