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    學測英文颱風假、法聖母院入題 台中考生：生活化但模擬兩可選項多

    學測英文颱風假、法國聖母院入題，台中考生：生活化但模擬兩可選項多。（記者蘇孟娟攝）

    學測英文颱風假、法國聖母院入題，台中考生：生活化但模擬兩可選項多。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/19 12:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測英文登場，台中考生反映，題目很生活化，考颱風假，另去年因火災修後重啟的法國聖母院、酒的歷史均入題，閱讀文章也不難懂，但包括單字及克漏字部份，有不少選項文意接近，變得模擬兩可不好選擇，花比較多時間，今年題目比去年簡單，難易度適中。

    台中一中張姓考生說，今年作文題目考颱風假，要考生就無風無雨賺到颱風假及真正風雨讓民眾安全在家兩種情境表示看法，因去年台中放了不少颱風假，很接近大家的生活經驗，今年作文算很好寫。

    台中一中陳姓考生說，今年題目很生活化，包括法國聖母院及酒的歷史等入題，混合題出對動物園的看法，題幹不難懂，甚至要填寫的單字從文章中都找得到，只要懂單字的時態變化就能答題。

    不過，台中一中詹姓考生反映，今年英文較有難度之處在於單字及克漏字有不少題目的選項文章相近，出現選答模擬兩可的困境，另有部份單字考驗考生對單字了解的深度，要能知道單字的多元詞性及意義，才能準確答題。

    考生都說，今年英文科比去年簡單，難易度適中。

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