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    「花語．心境」李仁杰師生聯展在鶯歌 感受花卉景物創作藝術世界

    藝術家李仁杰舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」，多幅作品涵蓋花卉、景物、心境等多元主題。（記者陳奕劭攝）

    藝術家李仁杰舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」，多幅作品涵蓋花卉、景物、心境等多元主題。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/19 12:41

    〔記者陳奕劭／新北報導〕藝術家李仁杰即日起到2月24日在鶯歌區公所藝文走廊舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」以「天地有大美，人生活其間」為主題，展出李仁杰與學員的創作成果，多幅作品涵蓋花卉、景物、心境等多元主題，呈現愛與關懷的藝術世界，洽公民眾也能感受藝術氣息。

    區公所介紹，李仁杰1966年出生於台灣彰化田尾，自幼熱愛繪畫，他的創作風格融合了中國傳統筆法、西洋寫實技巧與日本畫的色彩運用，他秉持「外師造化，中得心源」的創作原則，將對自然的尊敬與關懷，和對生命與宇宙的思索，融入每一筆每一劃中，畫作光影處理精妙，氛圍溫婉含蓄，充滿詩意與哲理；李仁杰與學員們每週分享創作心得與生活點滴，畫作也成為彼此心靈共鳴的橋樑，秉持「萬法由心造」的理念，將對生活的感悟與理想境界傳遞給觀眾。

    李仁杰表示，藝術為鶯歌的代名詞，透過教導學員們共同繪畫，培養藝術創造力與想像力並一起學習成長，感謝區公所對鶯歌藝術城的努力，並提供一個優良的展覽場地。

    鶯歌區長曾明華表示，三鶯文創整合計畫致力於將鶯歌打造成藝術之都，區公所希望藉由藝術激發創造力，推動社會與文化的成長，將藝術之美帶入每個角落，公所也鼓勵所有喜愛藝術的民眾，都能享受溫馨且富有感動的洽公環境。

    鶯歌區公所舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」，展示師生創意作品。（記者陳奕劭攝）

    鶯歌區公所舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」，展示師生創意作品。（記者陳奕劭攝）

    鶯歌區公所舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」，展示花卉創作藝術世界。（記者陳奕劭攝）

    鶯歌區公所舉辦「花語．心境─李仁杰師生聯展」，展示花卉創作藝術世界。（記者陳奕劭攝）

    「花語．心境─李仁杰師生聯展」在鶯歌區公所揭幕，讓洽公民眾感受藝術之美。（記者陳奕劭攝）

    「花語．心境─李仁杰師生聯展」在鶯歌區公所揭幕，讓洽公民眾感受藝術之美。（記者陳奕劭攝）

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