桃園機場1/24至2/3春節疏運 機捷提早於凌晨5點發車

桃園機場1月24日至2月3日春節疏運期間，桃園機場捷運提早於凌晨5時發車。（圖由桃園機場公司提供）

2025/01/19 12:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕蛇年春節即將到來，桃園國際機場1月24日至2月3日春節疏運期間，機場捷運提早開站並於上午5時與5時30分加班發車，國道客運巴士也增開；航警局與移民署提前在每日上午5時即開滿所有行李安檢線與自動查驗通關系統（e-Gate），紓解旅客人潮。桃園機場公司也提醒，建議旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續。

桃機公司表示，春節疏運期間的出境尖峰日預估落在1月25日及26日，入境尖峰日出現在2月1日及2日。為順利紓解人潮，春節疏運期間每日5時起，航警局所屬的行李安檢線，以及移民署所屬的自動查驗通關系統（e-Gate）都會滿開，全線投入服務。桃園機場出入境所有e-Gate均具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可亦得使用。

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桃機公司建議，旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。完成報到與行李託運後，請盡快進入安檢區進行檢查，可節省寶貴時間，確保出遊行程順利。機場公司也會於登機證查驗處旁設置預估通關時間告示牌，提醒旅客留意，以免延誤行程。

桃機公司提醒，旅客進入安檢區前，請提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，倒空水瓶，取出隨身筆電，讓安檢過程更加迅捷順暢；也提醒禁止在航廈內使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具。

桃園機場公司預估，今年農曆春節出發尖峰日為1月25日及26日，抵達尖峰日為2月1日及2日。（圖由桃園機場公司提供）

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