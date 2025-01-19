「桃園媽」慈護宮冬令救濟發放近千萬元，桃園、八德、龜山4918弱勢家庭受惠

桃園慈護宮19日起連3天舉辦冬令救濟活動，主委簡征潭表示，今年預計發給桃園、八德、龜山區列冊低收入戶共4918戶。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/19 12:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園慈護宮今（19日）起3天舉辦冬令救濟活動，預計發給桃園、八德、龜山區列冊低收入戶共4918戶，每戶紅包2000元、白米、平安麵，光是現金就將發出近千萬元，轄區桃園警分局、武陵派出所也協助護鈔，主委簡征潭表示，除夕當天傍晚另將發放400多個愛心便當給弱勢民眾，讓他們也能享受熱騰騰的年夜飯。

慈護宮為北桃園媽祖信仰中心，有「桃園媽」之稱，隨著農曆春節腳步接近，近日前往參香、補運、安太歲的信眾相當多，簡征潭表示，農曆春節前夕，為讓生活困苦的低收入戶人家，能和大家一樣歡喜過新年，慈護宮每年舉辦冬令救濟活動，延續迄今已有20多年，今年預計發給桃園區、八德區、龜山區列冊低收入戶共計4918戶，其中桃園區2678戶、龜山區774戶及八德區1466戶，每戶發放紅包2000元、白米（5斤1包）、平安麵2包，光是現金就發放近千萬元。

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慈護宮表示，發放時間今起至21日共3天，每天上午9點到下午4點辦理發放，逾期不受理，領取時請攜帶通知單正本、身分證正本及印章洽辦；此外，除夕當天傍晚將發放400多個便當，給已登記需要的弱勢民眾，每個便當價值超過百元。

慈護宮為北桃園媽祖信仰中心，隨著農曆春節腳步接近，近日前往參香、補運、安太歲的信眾相當多。（記者鄭淑婷攝）

慈護宮為北桃園媽祖信仰中心，隨著農曆春節腳步接近，近日前往參香、補運、安太歲的信眾相當多。（記者鄭淑婷攝）

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