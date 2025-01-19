屏縣1/21~1/27大掃除週 周春米帶800名志工掃街誓師

屏東縣政府於今天在里港國中啟動年終大掃除週，縣長周春米（前排左四）帶領800名志工誓師。（記者羅欣貞攝）

2025/01/19 11:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕除舊佈新，讓縣民安心過好年，屏東縣政府將本月（1月）21日至27日訂為「屏東縣清潔週」，請家戶同步在此週進行大掃除，今天（19日）並於里港國中舉辦「金蛇納福護屏東．財源滾滾迎新年」年終大掃除誓師大會，縣長周春米帶領來自九如、高樹、里港及鹽埔等鄉鎮的800名志工，走入社區大掃街。

屏東縣長周春米主持年終大掃除誓師大會時也宣布送給縣民一個大禮，她表示，為徹底解決資源回收車量能不足的問題，今年將採購補助26台資源回收車給各鄉鎮；此外，去年（2024年）屏東縣登革熱本土病例數僅9例，這數字是全民與政府部門並肩作戰、一起守護清淨家園的成果，特別感謝各志工隊作為公部門最強力的後盾，每天透早出門清掃街道巷弄、公園到河堤，志工的身影無所不在，成為屏東縣最美麗的風景。

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周春米也提醒鄉親，年終大掃除時應落實自主檢查、清除積水容器，記得「巡、倒、清、刷」四步驟，繼續一起防範病媒蚊孳生。

環保局呼籲民眾農曆年前一起動手清，大掃除不僅限於家庭範圍，也應涵蓋社區及公共空間，特別是長時間未清理的角落或堆積的垃圾，容易滋生病菌與蚊蟲，家中如有不要的大型家具應事先向清潔隊預約再排出，緊接著就是連續9天的春節假期，為避免造成髒亂點，請民眾配合居住所在地清潔隊的垃圾停收及恢復清運時間，再將垃圾排出。

環保局也說，民眾如有閒置空地空間，可至環保局免費索取「花仙子到你家」計畫的花種子，帶回家種植營造新年新氣象，共同營造美學城市迎接新的一年。

屏東縣長周春米在帶隊誓師後上街撿垃圾。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米帶隊大掃街。（記者羅欣貞攝）

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