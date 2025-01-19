20年「蚊子橋」拆了！ 彰化南郭天橋成歷史

彰化市中興路的南郭天橋，由於使用率低且成為治安死角，被稱為「蚊子橋」。（記者張聰秋攝）

2025/01/19 12:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中興路上的南郭人行天橋（簡稱南郭天橋）因使用率低且成為治安死角，被地方戲稱為「蚊子橋」。為改善市容和日照問題，並配合南郭國小改建學生活動中心及地下停車場工程，彰化縣政府決定將其拆除。

原本預計4天完成的拆除工程，昨晚（18日）深夜開始動工，進展順利，主橋樑昨晚即完成拆除，目前僅剩兩側橋墩，工期大幅縮短。縣府表示，天橋拆除後將解除交通管制，預計明天上班日前恢復通行，以降低對交通的影響，減少民眾不便。

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然而，拆除計畫仍有不同聲音。王姓民眾認為，應加強天橋維護，而非拆除。她表示，大馬路車流多，天橋能真正做到人車分道，是最安全的選擇，尤其近年來行人走在人行道上也頻頻遭車禍，令人防不勝防。

但也有民眾支持拆橋，認為天橋設置應隨需求調整。南郭天橋興建於20多年前，當時為學校門口設置，但中興路路幅僅約20公尺，不至於需要分段過馬路。近年來隨著道路標誌與行人斑馬線的設置，更多人選擇走地面，天橋使用率已降到每日個位數，成為治安死角，早就該拆除。

對此，縣府工務處表示，南郭天橋正位於南郭國小校門口附近，為改建學生活動中心與地下停車場的出入口，拆除是工程必需。地方說明會上，絕大多數里民也支持此計畫，因此決議執行。

拆除工程原定18日至21日進行，昨晚率先拆除跨越中興路的主橋部分，今天將進一步拆除兩側橋墩，天公作美，天氣好，工程順利推進，有望提前於明天週一上班日前全部拆除完成。

施工單位原預定4天工期，從1月18日到21日，昨晚先拆除橫跨中興路的主橋，今天續拆除兩側橋墩，拆除期間進行交通管制。（記者張聰秋攝）

南郭天橋主橋樑昨晚漏夜拆除，今天繼續進行橋墩兩側拆除作業。（記者張聰秋攝）

南郭天橋橋墩出入口剛好是南郭國小改建學生活動中心與闢建地下停車場的出入口，有拆除必要。（記者張聰秋攝）

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