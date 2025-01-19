年假初期冷空氣搗亂！ 北台灣恐有低溫10度以下

未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/01/19 11:54

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節將至，台灣近期持續受到大陸冷氣團影響。中央氣象署說明，台灣周邊預計明日起轉乾，並持續至週四，各地轉為多雲到晴的天氣，但週末將有另一波冷空氣影響台灣，強度可達大陸冷氣團或以上等級，年假初期中部以北、宜花地區不排除有10度以下低溫。

中央氣象署預報員張竣堯說明，今日受到大陸冷氣團影響，加上中層水氣通過，中部以北地區感受濕冷，尤其嘉義以北、宜花地區等有廣泛降雨，但雨量不多，接下來雨勢就會逐漸趨緩，明起中南部山區仍有零星短暫雨，但環境明顯轉乾，並一路持續到週四，僅東半部迎風面地區有零星短暫雨。

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張竣堯指出，未來一週的氣溫沒有太明顯的變化，週二前中部以北夜晚、清晨低溫約13-14度，且不排除有輻射冷卻發生，局部近山區空曠地區氣溫可能更低，白天天氣則持續偏冷；週三起氣溫回暖，雖幅度不大，但各地白天溫度可達20度以上。

此外，張竣堯說，本週五、週六將有較大的天氣變化，受到東北季風與其伴隨的水氣影響，迎風面北部東半部地區將出現局部短暫雨，且氣溫明顯下降，冷空氣強度可達大陸冷氣團或以上等級，中部以北、宜花地區不排除有10度以下低溫。

張竣堯也提到，本週末至下週一、週二影響台灣的這波冷空氣強度，各家模式預報仍有比較大分歧，有待持續觀察，是否達到寒流強度，過2到3天後會比較明朗，但強冷趨勢明顯，民眾年假期間務必注意保暖措施。

今晚明晨低溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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