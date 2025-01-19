高雄冬日遊樂園 親子運動派對年後登場

冬日遊樂園「親子運動派對」將於2月8、9日在高雄港7號碼頭舉辦，所有活動皆免費參加。（記者許麗娟攝）

2025/01/19 11:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025冬日遊樂園1月25日至2月16日將在愛河灣登場，高雄市運動發展局規畫的周邊活動「親子運動派對」，預計2月8、9日在高雄港7號碼頭舉辦，將有運動闖關遊戲、超大球類打卡裝置、大型球類自由滾動區、兒童足球競賽以及親子運動市集等，要讓小朋友盡情運動放電。

高雄市運發局指出，親子運動派對將規劃超過10種免費運動闖關體驗，包含棒球九宮格、樂樂棒球打擊場、羽球發球機挑戰、足球九宮格、排球拍擊體驗、桌上冰壺推推樂、拉弓射箭體驗、高爾夫推推樂體驗、飛鏢瞄準發射體驗、VR飛輪騎車體驗以及VR體感獨木舟等，讓小朋友暢玩體驗各項運動，從小培養運動興趣。

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活動現場更將準備大型運動氣墊放電區，設有雙人籃球拉力賽跑、充氣足球及棒球屋、氣墊迷宮等，還有大型球類自由活動區，讓小朋友可以在迷你足球場內自由玩耍大球，甚至參與兒童迷你足球賽。活動區周邊更有超大球體打卡裝置，讓棒球、籃球、羽球、足球通通變大了！

此外，現場亦規畫百攤親子運動市集，除了邀請活動贊助商、運動品牌設置推廣攤位外，亦規劃小老闆二手運動市集（https://reurl.cc/vpopZe），可將家中的二手運動用品帶到市集分享或交換，即日起開放報名。

冬日遊樂園親子運動派對現場活動通通免費參加，2日活動每日將發送限量2500份闖關活動參加禮、500個抽獎紅包。屆時亦邀請在地球隊高雄全家海神籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊、高雄Attacker足球隊、台鋼Wing Stars啦啦隊、鋼鐵女神雅典娜Athena Girls啦啦隊等出席活動，有機會一睹女神的風采。

冬日遊樂園親子運動派對在高雄港7號碼頭的場地規畫圖。（高雄市運發局提供）

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