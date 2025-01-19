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    年終大掃除 清潔達人提醒不只馬桶、洗衣機也要洗

    莊雅雯提醒，馬桶內部的縫隙和長期水位的位置，都是清洗重點。（記者劉婉君攝）

    莊雅雯提醒，馬桶內部的縫隙和長期水位的位置，都是清洗重點。（記者劉婉君攝）

    2025/01/19 11:29

    〔記者劉婉君／安定報導〕農曆春節即將到來，家家戶戶大掃除，台南安定清潔用品研發經理莊雅雯提醒民眾，除了廁所、廚房，洗衣機也要記得大掃除。

    莊雅雯表示，洗衣機長時間使用下，洗衣槽外壁看不見的地方會累積髒污，建議用過碳酸鈉1個月清洗1次。

    清洗時先將洗衣機的水管收起後，把水放到最滿的高水位，如果是第1次清洗，可以放入2包過碳酸鈉的洗衣槽清潔劑，啟動洗衣轉動約5-10分鐘，讓過碳酸鈉溶解，關掉電源浸泡1-2小時，初次清洗可浸泡2-3小時，再依一般高水位洗衣程序運轉1次。如果洗衣機可以接溫水使用，效果更好。

    等待洗衣機浸泡期間，可以先以泡沫狀的檸檬酸清洗廁所及浴室的水垢。在鏡子玻璃、洗臉台、水龍頭、馬桶、浴缸等噴上檸檬酸泡沫後，以海棉使泡沫抹平覆蓋表面，靜置一段時間後再沖洗。不過，使用檸檬酸前，要先測試一下材質是否適合，例如大理石只能使用中性洗劑，鋁製材質如有些電鍋內鍋也不適用。

    莊雅雯提醒，洗馬桶時要注意馬桶內側的縫細也要洗，馬桶長期水位的高度也易有一層水垢。有些老一輩的婆婆媽媽習慣使用市售的強酸、鹽酸清洗馬桶，但強酸強鹼不只傷環境，還會傷害到馬桶表面的鍍膜，下次再清洗時，會發現卡污垢的時間越來越短了，保養會更費神。

    而廚房內的微波爐、烤箱、氣炸鍋都和食物接觸，且無法直接用水清洗，則可以使用中性的酵素清潔，例如成份含有澱粉酵素和脂肪酵素的泡沫狀清潔產品，直接噴在微波爐內部，再以抹布反覆擦拭乾淨，就能將油污和髒污一同擦拭下來，這類家電也建議1個月清潔1次。

    清洗浴室水垢、馬桶可以使用泡沫狀的檸檬酸。（記者劉婉君攝）

    清洗浴室水垢、馬桶可以使用泡沫狀的檸檬酸。（記者劉婉君攝）

    微波爐、烤箱等可使用中性的酵素清潔劑清洗。（記者劉婉君攝）

    微波爐、烤箱等可使用中性的酵素清潔劑清洗。（記者劉婉君攝）

    洗衣槽長期使用，外壁容易藏污納垢，也是大掃除重點。（記者劉婉君攝）

    洗衣槽長期使用，外壁容易藏污納垢，也是大掃除重點。（記者劉婉君攝）

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