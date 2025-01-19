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    合歡山下雪呈現銀白世界 出動剷雪車剷雪

    合歡山今晨下雪4個多小時，松雪樓一帶積雪約0.8公分。（松雪樓提供）

    合歡山今晨下雪4個多小時，松雪樓一帶積雪約0.8公分。（松雪樓提供）

    2025/01/19 11:09

    〔記者張協昇／南投報導〕冷氣團來襲，加上溼氣配合，合歡山今天（19日）清晨5點左右開始下雪，持續下至上午9點多，松雪樓一帶積雪約0.8公分，呈現一片夢幻迷人的銀白世界，讓住在松雪樓遊客相當興奮，一大早即起床賞雪、拍照，公路局也出動剷雪車剷雪，避免影響交通。

    松雪樓副理吳瑞結表示，合歡山今天清晨氣溫約攝氏零下2度，從5點左右即開始時下雪，一直下到上午9點多，氣溫接近0度，雪勢才較小，松雪樓一帶地面積雪厚度約0.8公分，連汽車都覆蓋著一層薄薄白雪，宛如北國世界，讓遊客相當興奮，一早即起床賞雪、拍照，捕捉美麗的雪景。

    公路局也出動剷雪車剷雪，並呼籲民眾上山賞雪應注意保暖及身體狀況，避免高山症發作，尤其雪季期間實施交通管制，必須加掛雪鏈才能上山，並視情況預警性封閉道路，呼籲民眾上山前務必注意管制措施。

    此外，玉山主峰步道今天清晨也出現結冰及霧淞現象，植被被染上一層白色冰霜或形成冰晶，玉樹瓊枝的景緻相當優美，玉山已啟動雪季管制措施，預計持續到今年3月31日，入山的山友必須要有岩盔、冰斧、冰爪等裝備，領隊也要有雪地攀登經驗才能帶領入山。

    合歡山今晨下雪4個多小時，公路局出動剷雪車。（松雪樓提供）

    合歡山今晨下雪4個多小時，公路局出動剷雪車。（松雪樓提供）

    玉山主峰步道今晨出現結冰及霧淞現象。（山友黃晟昇提供）

    玉山主峰步道今晨出現結冰及霧淞現象。（山友黃晟昇提供）

    玉山主峰步道清晨結冰，步道上的植被形成美麗的冰晶。（玉管處提供）

    玉山主峰步道清晨結冰，步道上的植被形成美麗的冰晶。（玉管處提供）

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