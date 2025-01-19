注意保暖！彰縣56小時暴增125人急診 6人無呼吸心跳平均77歲

彰化縣56小時暴增125人急診，其中6人無呼吸心跳。（資料照）

2025/01/19 10:57

〔記者湯世名／彰化報導〕注意保暖！連日半夜至清晨彰化地區氣溫僅10餘度，相當寒冷，彰化縣在56小時內有多達125人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有6名長輩送醫搶救無呼吸心跳，這6人平均年齡高達近77歲，且多半集中在最寒冷的凌晨，醫師呼籲長輩半夜起床要特別小心。

彰化縣消防局統計，1月17日凌晨零點到19日早上8點，短短56小時內，全縣就暴增125件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這6人當中，年紀最大的是彰化市88歲男性，年紀最輕的為彰化市68歲婦人。

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消防局統計，這6名OHCA的長輩，平均年齡高達近77歲，且由於昏厥時間多半在半夜至清晨之間，此現象值得家中有長輩的家庭高度注意，呼籲做好保暖。消防局仍強調，這6件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

儘管無法確認這125人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這幾天氣溫都相當低，尤其是凌晨到清晨的這段時間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化縣56小時暴增125人急診，6人無呼吸心跳平均近77歲，消防局呼籲長輩注意保暖。（資料照）

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