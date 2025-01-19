員林「富豪大街」人氣急墜 隔壁夜市街逆勢成長

員林大街昔日是員林最熱鬧的地方，現在出租牌高掛，乏人問津。（記者顏宏駿攝）

2025/01/19 10:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市號稱「富豪大鎮」，據統計每178人就有一位「億萬富豪」，這些富豪許多從「員林大街（中正路從廣寧宮至郵局）」發跡，但這裡近年人氣急墜，店家一間接一間關門，房租連年下降仍乏人問津，同一條路的另一邊，因為有「第一市場」、「員榮醫院」加持，從早到晚，車水馬龍、人聲鼎沸，租金居高不下。一條街不到300公尺，卻出現「兩種命運」。

日前公所在「員林大街」懸掛造型新穎的「光明燈」，這裡的過年人氣引發市民話題。當地吳姓居民說，員林大街是上一世紀的員林鬧區，很多人因開店致富，以前這裡都賣衣服、鞋子、玩具店、眼鏡行、銀樓，每到過年前擠滿採買人潮，大家擠得不洩不通，但大賣場興起，加上員林184公頃市地重劃，知名連鎖品牌店家往員林大道設點吸客，再加上疫情過後，大家習慣網購，員林大街的鞋店、服飾店缺乏競爭力，道路又窄小，店家一間接一間關。

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他說，這裡跟隔壁的光明街「同病相憐」，10年前一個店面每月租金約10萬元，大家爭搶，現在房東自砍3、4萬，還乏人問津。

隔壁的民生里長蕭上筆說，網購衝擊店家商機，唯一還能生存就只有「做吃的」，中正路以廣寧宮為界，以北的員林大街都是傳統店家，現在關到剩沒幾家，往南則是第一市場，這裡每天生意強強滾，到半夜2點仍人聲鼎沸，因為全是小吃攤，這裡猶如夜市，是員林入夜後最熱鬧的地方。一條街「兩種命運」。

他說，第一市場周邊「一位難求」，約10坪的店面，一月房租約在8、9萬元，這裡可以吃到第一市場和員榮醫院的商機，租金居高不下。反觀員林大街，有錢人多，房東大概較不缺錢，深怕做吃的，影響到店面的外觀和格局，大勢所趨，人潮不再聚集，店面越來越難租出去。

圖左是昔日的「員林大街（中正路從廣寧宮至郵局）」，雖然高掛造型光明燈，但現在仍冷冷清清，而另一頭（右圖）則車水馬龍，入夜後人聲鼎沸。（記者顏宏駿攝）

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