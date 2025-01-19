為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    刷卡進高捷 嗶一聲出現「吉伊卡哇」可愛萌音

    高捷感應閘門出現「吉伊卡哇」可愛影像及萌音。（圖擷自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書粉專）

    高捷感應閘門出現「吉伊卡哇」可愛影像及萌音。（圖擷自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書粉專）

    2025/01/19 09:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄冬日遊樂園」主角「吉伊卡哇」攻陷高雄捷運，刷卡感應閘門出現「吉伊卡哇」可愛影像及萌音，民眾直呼驚喜。

    「2025高雄冬日遊樂園」請來日本時下最當紅的可愛IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，1月25日至2月16日於愛河灣及16-18號碼頭登場，打造暖萌遊樂園。

    「吉伊卡哇」還沒正式亮相，卻已攻陷高雄，連高雄捷運閘門也設計影像及音效，刷卡後竟出現「吉伊卡哇」可愛萌音，讓民眾會心一笑。

    不過，有人認為聽起來很像吉伊卡哇用台語說「錢交我!」 ，或是用台語說「錢已經扣了!」

    「吉伊卡哇」是由日本漫畫家長野創作的漫畫系列，自2020年起透過Twitter進行連載，由動畫工房製作的電視動畫，則於2022年4月首播，主角除了吉伊卡哇，還有別名「烏薩奇」的兔兔、小八貓；有網友建議高捷，是否可增加烏薩奇的聲音，刷卡出現「嗶~烏拉呀拉」或「一呀哈」的聲音。

    高市觀光局則表示，今年與「全家」合作，推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞，共有吉伊卡哇（Chiikawa）、小八貓（Hachiware）及兔兔（Usagi）3種款式，此外還有「高雄冬日遊樂園」主題咖啡杯身及杯套，將於1月22日起，於全台「全家」店舖開賣，數量有限，售完為止。

    捷運站地面也有「吉伊卡哇」圖樣。（圖擷自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書粉專）

    捷運站地面也有「吉伊卡哇」圖樣。（圖擷自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播