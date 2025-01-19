刷卡進高捷 嗶一聲出現「吉伊卡哇」可愛萌音

高捷感應閘門出現「吉伊卡哇」可愛影像及萌音。（圖擷自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書粉專）

2025/01/19 09:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄冬日遊樂園」主角「吉伊卡哇」攻陷高雄捷運，刷卡感應閘門出現「吉伊卡哇」可愛影像及萌音，民眾直呼驚喜。

「2025高雄冬日遊樂園」請來日本時下最當紅的可愛IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，1月25日至2月16日於愛河灣及16-18號碼頭登場，打造暖萌遊樂園。

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「吉伊卡哇」還沒正式亮相，卻已攻陷高雄，連高雄捷運閘門也設計影像及音效，刷卡後竟出現「吉伊卡哇」可愛萌音，讓民眾會心一笑。

不過，有人認為聽起來很像吉伊卡哇用台語說「錢交我!」 ，或是用台語說「錢已經扣了!」

「吉伊卡哇」是由日本漫畫家長野創作的漫畫系列，自2020年起透過Twitter進行連載，由動畫工房製作的電視動畫，則於2022年4月首播，主角除了吉伊卡哇，還有別名「烏薩奇」的兔兔、小八貓；有網友建議高捷，是否可增加烏薩奇的聲音，刷卡出現「嗶~烏拉呀拉」或「一呀哈」的聲音。

高市觀光局則表示，今年與「全家」合作，推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞，共有吉伊卡哇（Chiikawa）、小八貓（Hachiware）及兔兔（Usagi）3種款式，此外還有「高雄冬日遊樂園」主題咖啡杯身及杯套，將於1月22日起，於全台「全家」店舖開賣，數量有限，售完為止。

捷運站地面也有「吉伊卡哇」圖樣。（圖擷自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書粉專）

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