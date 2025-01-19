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    賞梅不用上山 南投縣警局梅花怒放

    在冷氣團催化下，位於平地的南投縣警察局梅花綻放，景緻相當浪漫。（記者張協昇攝）

    在冷氣團催化下，位於平地的南投縣警察局梅花綻放，景緻相當浪漫。（記者張協昇攝）

    2025/01/19 09:02

    〔記者張協昇／南投報導〕在溼冷天氣催化下，南投縣各賞梅區梅樹近期花況大爆發，連位於南投市區的南投縣警察局梅園的數十棵梅花也已怒放，行經警局旁即可看到一整片梅花林，綻放著密密麻麻的雪白花朵，似雪紛飛的景緻相當浪漫，吸引許多民眾前往拍照賞花。

    南投縣警局在921大地震後，移至南崗路現址重建，由當年2任警局長李福順、林一民先後在警局庭園種植約50棵梅樹，每年入冬後的賞梅季，梅園內蔚然成林的梅花綻放，讓市區民眾不用舟車勞頓前往信義、仁等賞梅區，即能就近賞花，也成為縣內最特特的賞梅景點。

    今年縣警局的梅花，在近期冷氣團一波接一波報到下，加上雨水滋潤，花況相當不錯，已進入最佳觀賞期，盛開的雪白粉嫩花朵密密麻麻，將警局梅園染成一片浪漫的雪白世界，置身梅林間，可聞到梅花幽幽淡雅清香，也不時可見蜜蜂穿梭其間採蜜，吸引許多民眾帶著全家老小前往賞花，流連忘返。

    南投縣警察種植的梅樹，除了觀賞價值外，每年結果時，也會採下梅果醃製成酸梅分送各課室，或舉辦親子採梅活動，讓警局同仁帶著妻小等家人前來體驗採梅、醃梅樂趣。

    南投縣警察局梅花綻放，吸引蜜蜂穿梭其間採蜜。（記者張協昇攝）

    南投縣警察局梅花綻放，吸引蜜蜂穿梭其間採蜜。（記者張協昇攝）

    南投縣警察局梅園的數十棵梅花怒放，將警局梅園染成一片浪漫的雪白世界。（記者張協昇攝）

    南投縣警察局梅園的數十棵梅花怒放，將警局梅園染成一片浪漫的雪白世界。（記者張協昇攝）

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