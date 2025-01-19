一個人的舞林？紅衣女突佔燈光秀舞台 惹怒所有的人

有紅衣女竟然直闖Emoji燈光秀舞台，當成自己的伸展台。（取自彰化人大小事）

2025/01/19 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣月影燈季今年主打Emoji表情符號，每晚在九龍池廣場登場Emoji燈光秀，更是人氣滿滿。但有民眾在《彰化人大小事》貼文，有紅衣女竟然直闖燈光秀舞台，當成自己的伸展台，從頭到尾不知是在自拍，還是自嗨在跳舞，惹怒所有觀賞的人，大喊「整場都看你表演就好」。

民眾在彰化縣社群平台貼文表示，明明主辦單位都已經廣播不能站人，結果這位紅衣女不只站，還從頭跳到尾，整場都看你表演就好了。結果馬上有人貼上影片支援，證明紅衣女不只自擺自拍、自跳自嗨一首曲子，連第二首曲子也是照樣嗨到不行，讓所有的人都在看她表演。

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這則貼文下方引來將近200筆留言。有人認為這是當成廣場舞嗎？還有人說「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「根本就是當成自己的主場秀了」。

縣府城觀處指出，在每場燈光秀之前，都會廣播提醒民眾，燈光秀時間表也有呼籲民眾在燈光秀表演時，請勿於九龍池下與步到上拍照錄影，以免相機受損。

有紅衣女竟然直闖Emoji燈光秀舞台，當成自己的伸展台。（取自彰化人大小事）

有紅衣女竟然直闖Emoji燈光秀舞台，當成自己的伸展台。（取自彰化人大小事）

有紅衣女竟然直闖Emoji燈光秀舞台，當成自己的伸展台。（取自彰化人大小事）

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