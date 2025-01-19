彰基附近大合停車場下月營運 民眾盼春節免費停放 農田水利單位回應了。

彰基附近停車一位難求，有業者標到埔市街國有地經過重新整理，將於2月1日起營運。（民眾提供）

2025/01/19 06:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化基督教醫院附近的停車位一位難求，由大合管理顧問公司得標租下位於埔市街的國有土地，將從2月1日起營運收費。地方敲碗能在營運前的春節期間供民眾免費停車，對此，身為地主的農田水利署彰化管理處表示，將研究法律相關問題，必須合法才能順應民眾。

農田水利署彰化管理處強調，因為雙方契約是從今年2月1日生效，也就是大合公司承租國有地是從2025年2月1日起，租約9年，在租賃起租日前不得作營運使用，如有違反將收取佔用補償金。在租約之前，則是開放業者入場整地與施設停車場。

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針對民眾希望停車場地主能夠在春節期間，讓民眾免費停車一事，對此，農田水利署彰化管理處表示，聽到民眾的聲音了，但必須研究法律問題，只有確定合法，才能順應民意。

大合公司的馮姓業者表示，全場250個汽車停車格，才公告停車方案，也就是每半小時收費15元，12小時以上最高收取120元，月租2300元、季繳每月優惠2000元，年繳則優惠每月1800元，就有3成停車位已有人預約月租方案，以彰基的員工為主。因為收費營運日為2月1日，民眾希望能夠在春節無償提供，只好行文詢問農田水利署彰化管理處能否開放。

業者強調，因為與地主合約是2月1日才生效，所以，能否提前免費提供，必須由地主說了算。對業者來說，停車場設施已完成，格位也劃好了，只要地主說可以，他也樂意提供。

彰基附近停車一位難求，有業者標到埔市街國有地經過重新整理，將於2月1日起營運。（民眾提供）

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