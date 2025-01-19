彰化史上最強走春！年貨大街＋春節市集不用流動廁所的原因曝光了

去年的春節市集5天創下將近20萬的人潮，連彰化人都說「好久沒這麼熱鬧了」。（資料照）

2025/01/19 06:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市今年將首度在春節連續假期推出「年貨大街」，再由「春節市集」接棒，打造9天連假的最強走春，不只標榜垃圾分類要當模範生，連人人都怕的流動廁所也堅持不用，全數使用市集周邊宮廟市場廁所，讓如廁環境也一級棒。

彰化市長林世賢指出，去年春節首度推出大型封街的「春節市集」，一推出就是人潮爆滿，5天就吸引將近20萬人潮。今年活動加碼，在9天連假前4天，也就是1月25日到1月28日是「年貨大街」，地點在永樂街；1月29日到2月2日則是開辦「春節市集」，除了民族路（中華路到華山路段）以外，再加上永樂街，因為攤位是去年的2倍，預計人潮也是去年的翻倍。

請繼續往下閱讀...

林世賢強調，彰化人擁有強大的消費力，才會吸引中友百貨前進彰化開設新店，從去年的春節市集人潮來看，只要有妥善規劃，就會吸引民眾來逛街。年貨大街至少60攤，春節市集至少120攤，在攤數翻倍下，逛街停留時間也會拉長，不只帶動市集商機，也會產生外溢效應，就是順逛周邊店家、宮廟與餐飲店，讓更多小吃與商家都獲利，也會發放超過15萬元消費券，共創商機。

負責承辦的散策文創公司指出，今年活動時間為下午2點到晚間9點，只有1月28日除夕是上午11點到下午5點。去年市集就因應市公所團隊要求，在市集垃圾回收分類部分，全數比照彰化市的定點收運規定來做，民眾吃不完的食物湯品都倒在熟廚餘桶，堪稱是市集活動的模範生，今年會繼續擴大辦理。

至於市集湧入人潮的廁所問題，散策文創公司表示，封街辦市集兩旁都是店家，也不方便設置流動廁所，加上流動廁所很容易因為髒亂被詬病。因此，運用民族路上的開化寺、關帝廟、南門市場，以及永樂街的慶安宮，還有洽談商借的曇花佛堂，這些地點原有的廁所，定時派人員清掃，維持最佳的整潔，讓逛街民眾不怕再害怕上廁所。

彰化市公所公用事業課課長陳進泓指出，今年連假長達9天，年貨大街串連春節市集都是封街與辦，市集兩旁的店家都會發放通行證，以降低市集的衝擊與影響。

彰化市去年開辦春節市集，垃圾回收分類比照彰化市定點收運垃圾的標準來辦理，連廚餘也不例外。（資料照）

彰化市去年開辦春節市集，垃圾回收分類比照彰化市定點收運垃圾的標準來辦理，連廚餘也不例外。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法