高雄春節農產十大伴手禮頒獎 神農市集推花藝展

高雄市農業局以十大過年花卉佈展，現場花團錦簇人潮多，民眾買花過好年。（記者陳文嬋攝）

2025/01/19 05:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局18日於神農市集，頒發春節農產十大伴手禮及網路最佳人氣伴手禮等，並以十大過年花卉佈展，現場花團錦簇人潮多，民眾買花過好年。

農業局攜手農業部農糧署、高雄國際花卉公司等，舉辦「高雄春節農產十大伴手禮頒獎暨年節花藝展」，由網路人氣票選和專業評審團評比63件農產品，選出春節農產十大伴手禮，如湖內農會蒲燒鰻禮盒、田寮農會田那提鹹豬肉等；網路最佳人氣伴手禮前三名夜光農場幸福稻來、大樹農會鳳荔雙心酥、高雄家緣農產品生產合作社無糖桑葚汁禮盒。

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現場以前十名大宗過年花卉佈展，包括百合、玫瑰、洋桔梗、大菊（牡丹菊、壽菊等）小菊、火鶴、文心蘭、太陽花，還邀請高雄最大花卉銷售商圈興中花卉街店家參展，首創現場掃QRcode就能下單買花，還送到家服務，花農也帶來乾燥花、花藝及茶席擺設，輕鬆打造年節喜氣。

市集也以季節水果，如燕巢芭樂、旗山香蕉等，設計全新入口意象，並安排音樂表演及花藝DIY等年節應景互動區，民眾在專業花藝師指導下，親手製作專屬花束或花圈。

市府秘書長郭添貴致詞表示，高雄農畜產好吃不用多說，近年來市府引薦青年設計師協助農民團體改善包裝設計，讓傳統農產內涵與外在兼具，進一步推升品牌價值和市場競爭力

他說，這次神農市集除了眾多吸睛農產外，特別以十大過年花卉佈展，並邀請花卉店家參展，現場花團錦簇，民眾採買花卉，感受年節氛圍。

高雄市農業局以十大過年花卉佈展，現場花團錦簇人潮多，民眾買花過好年。（記者陳文嬋攝）

高雄春節農產十大伴手禮。（市府提供）

高雄市18日頒發春節農產十大伴手禮及網路最佳人氣伴手禮。（記者陳文嬋攝）

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