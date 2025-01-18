「潮州鐵道園區」再衝百萬人潮！台鐵「觀光專列」過年後開進南方小站

交通部長陳世凱等人，搭上潮州鐵道園區遊園車巡禮。（記者陳彥廷攝）

2025/01/18 23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州機廠現為南台灣最大的鐵路車輛維修重鎮，台灣鐵路公司為發展地方觀光打造「鐵道觀光文化園區」，今天籌製多時的8件公共藝術正式落成。交通部長陳世凱、縣長周春米一同為公共藝術揭幕，陳世凱表示，「觀光專列」預計年後累積百萬人次後就會正式啟航，也歡迎全國民眾在春節期間到鐵道園區走走，倘佯在藝術文化與鐵道之中。

潮州鐵道園區在台鐵潮州機廠遷移至此後因應而生，台鐵希望注入更多的藝術與人文，今天「移動的軌跡」由10位台、日、韓藝術家打造的8件作品正式落成揭幕。陳世凱指出，首度到訪原以為機廠會如其名「硬梆梆」，沒想園區竟然這麼漂亮，不僅是火車醫院，更像「火車的家」，維護列車健康還帶動潮州地區的產業發展，而園區最後一塊拼圖就是藝術，就像台師大名譽教授林磐聳所說，藝術讓此處更加偉大，這個偉大不是政治、軍事可以改變，未來的鐵道園區更為偉大。

請繼續往下閱讀...

「每個人都和鐵路有段故事！」陳世凱指出，像他許多公務都是搭乘火車，而今天到園區的短短路程縣長周春米和他溝通許多交通建設，大家每天都透過鐵路完成很多的事，也強調交通部未來會完成很多屏東交通的建設，像是台鐵、高鐵及捷運不論是路線、車站，都要更好更美，在公共藝術落成開幕，歡迎全國民眾到訪。

縣長周春米說，目前鐵道園區已有近百萬人潮進入，備受所有鐵道迷及鄉親的熱愛，盼台鐵在百萬人次後開行定期班次的「觀光專列」，讓更多的人能夠透過鐵道進入很有歷史的火車及草鴞生態的園區。

台鐵公司也承諾最快年後開行「觀光專列」，至於「移動的軌跡」的10件作品，每件都具有延續與關聯性，以圍繞穿梭的時光做為主軸，分別延伸與呈現相關文化及環境元素，塑造如同列車行經各地時經歷不同光景的旅程，以列車的旅程串連起人生各階段不同的經歷與情感，將這些美好的體驗收藏在每個人心中。

交通部長陳世凱及縣長周春米、立委徐富癸及台鐵董事長杜微搭上遊園車巡禮。（記者陳彥廷攝）

台鐵潮州鐵道園區引進8件公共藝術作品，圖為旅行艙900。（記者陳彥廷攝）

台鐵潮州鐵道園區引進8件公共藝術作品，吸引民眾前來觀賞。（記者陳彥廷攝）

台鐵潮州鐵道園區引進8件公共藝術作品。（記者陳彥廷攝）

台鐵潮州鐵道園區的水池生態，已有候鳥飛來進駐。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法