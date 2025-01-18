〈永續台灣〉留在「最美好時刻」！林磐聳返屏東潮州 回憶湧上心頭

林磐聳與李億勳的作品〈永續台灣〉。（記者陳彥廷攝）

2025/01/18 22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立台灣師範大學設計系名譽教授林磐聳是屏東東港人，他受台鐵公司之邀為潮州鐵道園區打造〈永續台灣〉的公共藝術作品，今天公共藝術品正式落成，林磐聳不僅回到求學所在地，回憶湧上心頭的他，受訪時直言，他在當時「省潮」的日子是人生最美好的時期，因此一定要將作品留在潮州。

林磐聳於2007年榮獲國家文藝獎，還成為歷屆最年輕美術類得主，他是開台灣攝影界先河的「東光攝影會」、「單鏡頭攝影俱樂部」創辦人林慶雲之子，外界熟知林磐聳1957年生於東港鎮，1980年畢業於師大美術系設計組、1984年畢業於師大美術研究所，但高中啟蒙階段卻鮮有外人得知師承何處，林磐聳今天在回到母校所在地，透露當時在「省潮」（當時臺灣省立潮州高級中學）抽象藝術先驅莊世和指引，從而踏上藝術的路。

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「人生最美好的時期！」，林磐聳表示，他甚早就獲得國家文藝獎，若是沒有作品留在故鄉及學校的所在地，那會非常的遺憾；因此這次以抽象的藝術品〈永續台灣〉留在潮州，這是他在潮州首個的藝術品。而潮州對他來說為何會意義深遠，就是因為當時的莊世和老師教授有關抽象藝術，讓他當時在懵懂少年正要邁向青年的思想定型的期間被他教到，實在是受益良多，當時念書時，可說是人生最美好的時期。

林磐聳說，鐵道是連通台灣不同時間空間，包含他，共有10位來自台日韓的藝術家打造8件作品，他的〈永續台灣〉則是用3條線貫穿時間、空間及「人間」，因為，沒有人哪有所謂的時間與空間的概念。他也強調，當時在省潮讀書遇到瑪家、霧台及來義的原住民同學還有六堆的客家同學跟閩鄉的同學，從小就感受到各種不同族群的包容及文化，因此和高雄師範大學視覺設計學前系主任李億勳聯手創作之地標型式作品〈永續台灣〉，用3條線貫穿成的台灣，也像是個音符，代表多彩多姿，上面的圖象則是台灣3個族群的圖案。

林磐聳指出，他的「就是愛，台灣：2025林磐聳台灣意象展」昨天正式開展，因此帶了許多台日韓的朋友一起到屏東潮州來參加公共藝術落成，他說，台灣是一個多元族群、充滿愛的地方，台灣也保育很好，有許多豐富的生態，他重申，藝術、文化就是時間、空間的累積，但若沒有人間的氣味就什麼東西都是假的，他們一群人六點多就搭高鐵南下，他也介紹台灣、屏東這塊土地的人文風情給這些藝術家老友們，讓他們更認識屏東、潮州。

林磐聳與李億勳的作品〈永續台灣〉。（記者陳彥廷攝）

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