13年累計1000首 宜蘭藏頭文達人陳榮楷百字寫人生

陳榮楷（左）第一首藏頭文獻給妻子方玉霞。（記者江志雄攝）

2025/01/18 21:51

〔記者江志雄／宜蘭報導〕百字寫人生！宜蘭縣藏頭文達人陳榮楷運用精練文字寫出藏頭文送給各界廣結善緣，13年來已累計1000首作品，每首橫批15個字，直的7個字，用105個字描繪一個人的人生故事，鮮為人知的是，創作源自於對妻子的愛。

75歲的陳榮楷曾在高職任教，退休後當過宜蘭知名廟宇四結福德廟主委及總幹事，也是地方文史工作者，他寫下藏頭文自掏腰包加以裱框，再送給受贈對象，裱框所費不貲，他笑稱，13年累計花費相當於送出一輛國產新車。

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「感謝妻子一路陪伴！」陳榮楷說，2012年妻子方玉霞60歲生日，他寫下第一首藏頭文，製成圖文並茂賀卡送愛妻，「祝福心意言不盡，玉潔冰清美少女，霞光旺夫入陳家，六秩華誕全家福，十全十美好婦德，歲月耳順轉心念，生活無憂大家愛，日月經天心顧家，快意人生無掛礙，樂天知命觀自在」，橫批即為「祝玉霞六十歲生日快樂」，內容曝光後引起討論，開啟無師自通的創作之路。

陳榮楷的藏頭文以百字寫人生為特色，每首皆為客製化作品，贈送對象上至達官貴人下至販夫走卒，包括總統賴清德、前總統蔡英文、慈濟證嚴法師、鴻海創辦人郭台銘、理髮師傅、豬肉攤商，其中賴清德擔任台南市長、行政院長、副總統、競選總統期間都有收到，合計4首作品，受贈件數居排行榜首位，至於最近才完成的編號1000藏頭文，則是送給在道教界擔任道長的摰友高義順先生。

談到藏頭文創作撇步，陳榮楷說，心須透過大量閱讀，練就精練遣詞用句，搭配社會歷練及觀察力，才能創作出引人共鳴的藏頭文，作品文意要前後呼應，尤其橫批部分，宛如新聞的標題，成了全文精髓，以編號1000藏頭文橫批為例，「高義順接天筆神佛代言人濟世教化」，把當事人姓名融入其中，並用「神佛代言人」貼切詮釋道長角色。

陳榮楷坦承，用百字寫人生是很大挑戰，當他完成1000首藏頭文後，感受到「人生如戲」的奧妙，人的一生像是戲中情節千變萬化，他的作品除了描述人生故事，更在字裡行間期許當事人追求精彩人生。

陳榮楷大量閱讀，練就精練遣詞用句，創作出引人共鳴的藏頭文。（記者江志雄攝）

陳榮楷（左）編號1000藏頭文，送給在道教界擔任道長的摰友高義順。（記者江志雄攝）

總統賴清德（右）在副總統任內獲陳榮楷致贈藏頭文。（圖由陳榮楷提供）

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