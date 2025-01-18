「工人之子」檢察官改穿律師袍 王振名接嘉義律師公會理事長

嘉義律師公會理事長王振名（左）今晚舉行就職宴，全國律師聯合會理事長李玲玲（右）到場祝賀。（記者丁偉杰攝）

2025/01/18 21:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義律師公會改選第32屆理監事，由王振名當選新任理事長，今晚舉行就職晚宴，全國律師聯合會理事長李玲玲、全聯會前理事長尤美女等人到場祝賀觀禮。王振名原為「工人之子」檢察官，6年前轉換跑道改穿律師袍，繼續發揮熱情提供專業，協助民眾實現社會正義。

新、卸任理事長暨理監事交接儀式，今晚在皇品大飯店舉辦，嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、前法務部次長蔡碧仲等各界人士到場祝賀，現場冠蓋雲集。

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嘉義律師公會第32屆理監事當選名單，包括理事長王振名、副理事長嚴奇均；理事陳明、陳澤嘉、洪千雅、林春發、張世明、陳振榮、鄧羽秢；常務監事陳偉仁、監事林彥百、江昱勳；公會秘書長由蔡宛緻出任。

52歲的王振名，自工人家庭出生，建國中學、政治大學法律系畢業，司法官訓練所43期結業，與民眾黨代理主席黃國昌是建中同屆的隔壁班同學，從事檢察官工作15年生涯，都在嘉義地檢署服務，6年前轉換跑道改穿律師袍。

前法務部次長蔡碧仲（左）與律師女兒蔡宛緻（右）一同出席晚宴。（記者丁偉杰攝）

嘉義律師公會改選第32屆理監事，今晚舉行交接晚宴。（記者丁偉杰攝）

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