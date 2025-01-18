高雄最早燈會「鳳山光之季」登場了 燈海綿延1.3公里再現風華

高雄市最早燈會「鳳山光之季」登場，主燈「鳳羽吉光」亮起來。（記者陳文嬋攝）

2025/01/18 22:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最早燈會「鳳山光之季」今天登場，鳳山與左營城隍爺雙城會相見歡，串聯五大廟宇踩街巡境1.9公里，集結「高雄版忘憂森林」大東濕地公園，點亮「鳳羽吉光」等13座主題燈，串聯中華街商圈等景點，燈海綿延1.3公里，建城236年再現風華。

「鳳山光之季」為期26天，今天是第一天，由雙城會打頭陣，鳳山城隍爺迎接左營城隍爺，在鳳山相見歡，重現兩城承先啟後歷史連結，更串聯5大廟宇巡境，五甲龍成宮出動獅陣開路，鳳山開漳聖王廟以聖樂隊助陣，一起巡境1.9公里，為地方賜福、祈福。

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鳳山、左營里長也陪同遶境，鳳山區長吳茂樹與鳳山里長沿路大跳洗腦神曲〈阿帕次〉，還有電音三太子、醒獅團等炒熱氣氛，場面熱鬧滾滾。

開幕晚會於大東濕地公園舉行，地方民代一起點亮高6公尺主燈「鳳羽吉光」，與大東文化藝術中心相輝映，總計13座主題燈，串聯台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」、鳳山中華街商圈等景點，全長1.3公里亮起來。

立委許智傑致詞說，「鳳山光之季」燈會去年首辦，大多是他爭取中央經費，公所成功獲得地方肯定，今年市府全額補助，希望未來歲歲年年辦下去。

許智傑不忘推動建設，他說，鳳山車站開發大樓第三次招標應該可以標出去，三井百貨公司應該2年內可以營運，捷運黃線施工中，高鐵延伸高雄車站確定，至於高鐵延伸鳳山車站，他還在努力中，將極力爭取，這是鳳山很重要的建設，大家一起來努力。

市府祕書長郭添貴致詞指出，鳳山光之季今年經費比去年多了40萬元，明年會繼續辦下去，經費會比今年更多，鳳山今年建城236年，打造13座主題燈、光環境、市集及表演節目，帶給鳳山人不一樣感受。

此外，鳳山中華街商圈將近一甲子，點亮「食光機」主題燈，以文字梗找食物，入口意象增添趣味，今年主打「鳳城年華尋光趣」，上千民眾湧入辦年貨，玩遊戲闖過5關，獲得限量百元券或金閃蛇籤吊飾，還有百人排隊領取市長陳其邁蛇年紅包。

高雄最早燈會「鳳山光之季」登場，地方民代一起點亮鳳山城。（記者陳文嬋攝）

鳳山與左營城隍爺雙城會相見歡，圖為接駕儀式。（記者陳文嬋攝）

鳳山與左營城隍爺雙城會相見歡，圖為接駕儀式。（記者陳文嬋攝）

鳳山與左營城隍爺雙城會相見歡，圖為接駕儀式。（記者陳文嬋攝）

鳳山與左營城隍爺雙城會相見歡，圖為接駕儀式。（記者陳文嬋攝）

高雄最早燈會「鳳山光之季」登場，民代一起點亮鳳山城。（記者陳文嬋攝）

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