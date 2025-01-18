週日清晨下探14度！東、北部有雨

週日北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼。（記者方賓照攝）

2025/01/18 21:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（19日）北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫降雨。夜晚至清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車留意交通安全。

中央氣象署預報，週日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲為多雲的天氣；近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

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氣溫方面，週日各地早晚低溫約14到16度，白天北台灣高溫約18到19度，中南部及花東高溫約21到25度，澎湖14到17度，金門11到18度，馬祖10到14度。

天氣風險公司提醒，週日北方冷高壓中心南下，台灣又轉為東北風環境，不過此波冷高壓強度較弱且偏北，因此東北風及冷空氣強度有限，週日為較典型的東北季風天氣型態，預測北部及東部為陰有短暫雨，中南部為晴或多雲天氣，氣溫方面以北部及東部略轉涼約較週六降1到2度為主，中南部氣溫變幅不大。

紫外線方面，除了基隆市為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質部分，週日高壓出海至高壓迴流，環境風場為偏東風至東北風，西半部擴散條件差，污染物易累積；清晨及夜晚中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，週日各地早晚低溫約14到16度，白天北台灣高溫約18到19度，中南部及花東高溫約21到25度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日除基隆市為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質部分，週日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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