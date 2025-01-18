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    林口教育基金會發歲末紅包 蔡朝發溫暖500學子

    林口教育基金會董事長蔡朝發（右1）與董事蔡京諭（左1）等人集資近百萬元，頒發林口區16所學校574名孝悌楷模等優秀學生獎助學金。（記者吳仁捷攝）

    林口教育基金會董事長蔡朝發（右1）與董事蔡京諭（左1）等人集資近百萬元，頒發林口區16所學校574名孝悌楷模等優秀學生獎助學金。（記者吳仁捷攝）

    2025/01/18 22:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口教育基金會今天頒發歲末孝悌楷模、勵學獎助金及書法、菁英英語比賽，董事長蔡朝發、榮譽董事長李文良、副董事長周起帆、董事蔡京諭等廿餘名善士集資近百萬元，頒發林口區16所學校574名孝悌楷模、勤學（清寒）、優秀學生、全國競賽優異獎助學金，受獎學生們在春節過年前，接過宛如及時雨的紅包，親子們既感激也感受溫暖，互賀提前過好年。

    一名受獎的高中同學說，去年至親遭遇變故，生計陷入困頓，面對沉重醫療負擔，讓他曾想休學，基金會得知後，立即協助她，今日接受歲末獎助，讓即將升上高三，面對學測的她，減輕生計負擔，能夠安心向學。

    蔡朝發經營建設公司事業有成，兼任林口警友會辦事處副主任，他表示，林口教育基金會創立23年，起初每年提供40餘萬元經費助學，後來隨著頒發獎助學金項目增加到孝梯、勵學獎助學金、全國競賽優異、急難救助金等四項，資助藝文活動項目也擴增到書法、菁英杯英語、羽球、熱舞等四個項目，基金會多年來，累計捐助3500餘萬元幫助林口校園、學子。

    蔡朝發說，基金會不定期捐助、充實林口地區學校圖書館藏，實質鼓勵林口地區各級學校弱勢學子及新北特殊學校學生，協助遭逢變故學子穩定就學；基金會也結合各界，每年舉辦學術、藝文、科學、音樂、藝文與運動等課程、比賽，讓學子多元學習。

    蔡朝發（右1）等20多人集資近百萬元，頒發林口區學生獎助學金，場面溫馨。（記者吳仁捷攝）

    蔡朝發（右1）等20多人集資近百萬元，頒發林口區學生獎助學金，場面溫馨。（記者吳仁捷攝）

    林口教育基金會董事長蔡朝發（右4）和歷屆幹部、立委洪孟楷（右5）到場見證。（記者吳仁捷攝）

    林口教育基金會董事長蔡朝發（右4）和歷屆幹部、立委洪孟楷（右5）到場見證。（記者吳仁捷攝）

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