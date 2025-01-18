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    福添福基金會歲末圍爐 受扶助台大醫學系女學生感恩在心

    福添福基金會今晚舉辦圍爐餐會，受扶助的台大醫學系大三女學生劉玉華（前排左二）等人代表上台接受表揚。（記者丁偉杰攝）

    福添福基金會今晚舉辦圍爐餐會，受扶助的台大醫學系大三女學生劉玉華（前排左二）等人代表上台接受表揚。（記者丁偉杰攝）

    2025/01/18 21:22

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市福添福社會福利基金會，今晚邀請雲嘉地區近千名弱勢團體、家庭及失依兒童一起圍爐；受扶助的台大醫學系大三女學生劉玉華等3位代表上台接受表揚，受贈紅包及福袋伴手禮，劉玉華感恩福添福幫助，期許自己以後要當個有溫度的醫師，回饋社會。

    嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福」圍爐餐會今年邁入第16年，圍爐餐會在輔仁中學文康中心登場，福添福創辦人陳盈助與基金會董事長陳素月出席，嘉義市長黃敏惠等地方人士到場祝福同歡；黃敏惠稱許基金會多年來對弱勢團體、家庭及學子的協助與支持。

    住嘉縣中埔鄉的台大醫學系三年級女學生劉玉華，家境清寒，接受福添福資助求學至今3年，她不畏辛苦，積極好學，感恩求學一路以來幫助她的恩人，自許能成為一位「有溫度的醫者」。

    另一位扶助戶代表林姓同學來自單親家庭，與父親相互依靠，父親因慢性肺病、肢體障礙，多年無法工作，雖家境清寒弱勢，但他沒有氣餒，努力不懈，前年考取成大法律學系圓夢。

    現場邀請海洋家族親子唱跳、m omo哥哥氣球秀、撼動H.D.A.帶來精彩表演節目，揮毫贈春聯、義剪等，現場氣氛熱鬧滾滾，充滿新年歡樂氣氛。

    陳素月說，基金會長年來透過社工服務，提供遭遇困境家庭及時協助，陪伴家庭改善生活給予追逐夢想勇氣和力量，歲末年終致贈紅包及福袋伴手禮給受扶助學生，讓他們感受社會溫情。

    福添福基金會「助你幸福」圍爐餐會今年邁入第16年。（記者丁偉杰攝）

    福添福基金會「助你幸福」圍爐餐會今年邁入第16年。（記者丁偉杰攝）

    福添福基金會圍爐餐會今晚在輔仁中學文康中心熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

    福添福基金會圍爐餐會今晚在輔仁中學文康中心熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

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