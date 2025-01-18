桃園龍潭超商「這路口」屢違停！民團讓步：設人行道、建避車彎

桃園市龍潭區民族路與建國路口的三角窗口為連鎖超商，轉彎紅線處幾乎全天違停。 （龍潭親子建設推廣聯盟提供）

2025/01/18 21:36

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區民族路與建國路口的三角窗口為連鎖超商，轉彎紅線處幾乎全天違停，為顧及行人安全，民間團體龍潭親子建設推廣聯盟去年12月發起會勘。市府交通局、區公所將店面周邊紅線延伸至10公尺，同時畫設槽化線，但未能改善違停狀況。桃園市人本交通推動協會盼於該處設路口人行道、建置避車彎，兼顧行人安全與停車需求。

龍親盟日前與交通局、市議員張肇良、桃園市人本交通推動協會至民族路172號的連鎖超商會勘，會勘後，市府交通局先依地主、店家意願，塗銷槽化線，紅線維持，後續改善再由公所規劃。

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龍親盟理事長黃琬瑄表示，店外幾乎整天都有違停，駕駛隨意斜停在行穿道上，使得行人過馬路風險重重，斜停車輛倒車也容易碰撞，尤其孩子放學結伴行經，不得不與車輛爭道，險象環生。

桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖表示，2022年5月，龍潭區北龍路曾發生一起駕駛因癲癇失控撞倒多輛機車，並奪走14歲女學生的生命，類似的行人安全問題仍在各地路口上演，希望民族路與建國路口的轉彎處設置人行道，並做避車彎，兼顧行人安全與停車需求。

桃園市議員張肇良表示，石門國中、國小學生上下學多會走經該路口，行人安全最重要，如何同時兼顧店家生意權益，相關單位可規劃適當人行步道與停車格，至於路口設置號誌，尚需地主同意再做後續規劃。

桃市議員張肇良表示，相關單位可規劃適當人行步道與停車格，至於路口設置號誌，還需地主同意再做後續規劃。（記者黃政嘉攝）

桃園市人本交通推動協會、龍潭親子建設推廣聯盟盼於該處設路口人行道、建置避車彎，兼顧行人安全與停車需求。（記者黃政嘉攝）

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