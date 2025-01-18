為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園龍潭超商「這路口」屢違停！民團讓步：設人行道、建避車彎

    桃園市龍潭區民族路與建國路口的三角窗口為連鎖超商，轉彎紅線處幾乎全天違停。 （龍潭親子建設推廣聯盟提供）

    桃園市龍潭區民族路與建國路口的三角窗口為連鎖超商，轉彎紅線處幾乎全天違停。 （龍潭親子建設推廣聯盟提供）

    2025/01/18 21:36

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區民族路與建國路口的三角窗口為連鎖超商，轉彎紅線處幾乎全天違停，為顧及行人安全，民間團體龍潭親子建設推廣聯盟去年12月發起會勘。市府交通局、區公所將店面周邊紅線延伸至10公尺，同時畫設槽化線，但未能改善違停狀況。桃園市人本交通推動協會盼於該處設路口人行道、建置避車彎，兼顧行人安全與停車需求。

    龍親盟日前與交通局、市議員張肇良、桃園市人本交通推動協會至民族路172號的連鎖超商會勘，會勘後，市府交通局先依地主、店家意願，塗銷槽化線，紅線維持，後續改善再由公所規劃。

    龍親盟理事長黃琬瑄表示，店外幾乎整天都有違停，駕駛隨意斜停在行穿道上，使得行人過馬路風險重重，斜停車輛倒車也容易碰撞，尤其孩子放學結伴行經，不得不與車輛爭道，險象環生。

    桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖表示，2022年5月，龍潭區北龍路曾發生一起駕駛因癲癇失控撞倒多輛機車，並奪走14歲女學生的生命，類似的行人安全問題仍在各地路口上演，希望民族路與建國路口的轉彎處設置人行道，並做避車彎，兼顧行人安全與停車需求。

    桃園市議員張肇良表示，石門國中、國小學生上下學多會走經該路口，行人安全最重要，如何同時兼顧店家生意權益，相關單位可規劃適當人行步道與停車格，至於路口設置號誌，尚需地主同意再做後續規劃。

    桃市議員張肇良表示，相關單位可規劃適當人行步道與停車格，至於路口設置號誌，還需地主同意再做後續規劃。（記者黃政嘉攝）

    桃市議員張肇良表示，相關單位可規劃適當人行步道與停車格，至於路口設置號誌，還需地主同意再做後續規劃。（記者黃政嘉攝）

    桃園市人本交通推動協會、龍潭親子建設推廣聯盟盼於該處設路口人行道、建置避車彎，兼顧行人安全與停車需求。（記者黃政嘉攝）

    桃園市人本交通推動協會、龍潭親子建設推廣聯盟盼於該處設路口人行道、建置避車彎，兼顧行人安全與停車需求。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播