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    台中大樓淪繁殖場 80隻犬貓慘遭「虐養 」

    動保處前往稽查，現場環境髒亂惡劣。（動保處提供）

    動保處前往稽查，現場環境髒亂惡劣。（動保處提供）

    2025/01/18 20:40

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區1棟社區頂樓及地下室遭飼養大量純種犬貓，且有不當飼養，動保處現場稽查發現，現場有犬隻74、貓6隻，有黃金獵犬、柴犬、貴賓犬等都是純種狗，頂樓小狗長期遭風吹日曬，住在地下室則暗無天日，飼養環境骯髒惡劣、飲水不潔、糞便堆積，動保處發現犬貓未絕育，且涉非法繁殖，當場扣留全數犬貓帶回安置，將依動保法開罰。

    台中市太原路1棟大樓頂樓，郭姓租戶被檢舉強佔養許多名犬，台中市議員江和樹、陳文政獲報後今天會同動保處、警方前往，發現飼養環境惡劣，骯髒惡臭，多隻犬隻被關在同狗籠，頂樓露天養殖柴犬、比利時狼犬、秋田、貴賓、拉布拉多等各種名犬，地下室也關養名犬，狗籠下的糞便堆積如山，臭味四溢。

    江和樹指出，他接獲民眾檢舉稱大量犬隻被飼養在頂樓及地下室，飼養人還把頂樓鐵門鎖住，讓其他住戶無法逃生，飼主還涉非法用藥，還說自己不忍心狗被繁殖場棄養，才愈養愈多。

    動保處表示，計飼養犬74隻、貓6隻，現場有飲水不潔、籠內糞便堆積等情形，也發現未絕育犬貓，且查獲有3隻幼犬，涉非法繁殖，為保障動物安全，已當場扣留全數犬貓帶回安置，飼主違反動保法最高可開罰300萬元，後續也將釐清動物來源及是否有受傷情形，若查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送地檢署。

    動保處指出，另因飼主已辦理不擬續養手續放棄全數犬貓，後續將依台中市動物收容處理流程，於絕育後公告民眾認養，並將該飼主列為禁止飼養黑名單。

    台中北區1棟住宅大樓頂樓遭郭姓住戶飼養大量犬隻，疑非法繁殖，現場髒亂不堪。（陳文政提供）

    台中北區1棟住宅大樓頂樓遭郭姓住戶飼養大量犬隻，疑非法繁殖，現場髒亂不堪。（陳文政提供）

    郭姓住戶飼養大量犬隻，現場髒亂不堪。（江和樹提供）

    郭姓住戶飼養大量犬隻，現場髒亂不堪。（江和樹提供）

    剛生產、哺乳的黃金縲獵犬。（江和樹提供）

    剛生產、哺乳的黃金縲獵犬。（江和樹提供）

    剛生產、哺乳的黃金縲獵犬，疑非法繁殖、用藥。（江和樹提供）

    剛生產、哺乳的黃金縲獵犬，疑非法繁殖、用藥。（江和樹提供）

    郭姓住戶飼養大量犬隻，疑非法繁殖、用藥。（江和樹提供）

    郭姓住戶飼養大量犬隻，疑非法繁殖、用藥。（江和樹提供）

    動保處將80隻犬貓帶回安置。（動保處提供）

    動保處將80隻犬貓帶回安置。（動保處提供）

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