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    彰化第一檔年貨大街來了！和美鎮長高喊「壓力好大」

    彰化和美首次開辦年貨大街，只要消費100元就可集1點，集滿2點就可兌換農特產品。（和美鎮公所提供）

    彰化和美首次開辦年貨大街，只要消費100元就可集1點，集滿2點就可兌換農特產品。（和美鎮公所提供）

    2025/01/18 20:34

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕春節連續假期倒數計時，彰化縣第一檔的年貨大街今天率先在和美鎮開賣，這也是和美鎮第一次辦年貨大街，令鎮長林庚壬直說「壓力好大」，因此祭出只要消費100元就可積1點，累積2點就送摸彩券與農特產小禮物，吸引許多民眾上門採買！

    和美鎮長林庚壬表示，為了辦好和美鎮第一次的年貨大街，把和美人強大的把消費力都留在家鄉，只好盡全力拚了，而祭出7天攤位完全免費，造成報名破100攤，最後只能有70攤通過審查獲選。

    林庚壬說，今年和美鎮年貨大街在和美鎮福德宮對面空地，從今天舉辦的1月24日，為了刺激買氣，還有摸彩活動，最大獎是65吋電視，只要消費100元就可累積1點，累計2點就送摸彩券與農特產小禮物。今天首批就送一小包金針菇，馬上就有民眾大採購，抱回10多包的金針菇，還大呼划算。

    林庚壬說，今年因為春節連續假期長達9天，加上春節落在1月底，時間也比較趕，明年再辦年貨大街，開賣時間將選在春節之前，這樣會讓採買更有年味。

    和美鎮公所表示，年貨大街1月18日、19日時間為早上10點到晚間8點，1月20日到1月24日時間為中午12點到晚間8點，明天下午3點還有春聯揮毫，1月20日到1月24日還可現場報名參加童玩DIY活動。

    不少民眾表示，和美鎮因為離台中市、彰化市太近了，變成居民總是習慣往外消費與採購，如今和美就有年貨大街，省去交通往返的奔波與時間，實在太好了。

    彰化縣和美鎮長林庚壬（右）要打響首次舉辦年貨大街的知名度，直呼壓力好大。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮長林庚壬（右）要打響首次舉辦年貨大街的知名度，直呼壓力好大。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮第一次舉行年貨大街，就在福德宮對面的空地。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮第一次舉行年貨大街，就在福德宮對面的空地。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮第一次舉行年貨大街，就在福德宮對面的空地。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮第一次舉行年貨大街，就在福德宮對面的空地。（和美鎮公所提供）

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