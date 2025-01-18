生乳捲、可麗露、布朗尼！台南甜點節永康開幕 萬頭攢動

台南甜點節在永康東橋熱鬧登場，人潮塞爆。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/18 20:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的台南甜點節，今天在永康區登場，逾120家精選名店齊聚，今年也邀請泰國、馬來西亞的特色咖啡品牌共襄盛舉，下午由市長黃偉哲開幕，人潮陸續湧至，萬頭攢動，塞爆現場。

活動在市圖永康新總館旁的東橋九路與東橋八街、六街登場，為期2天，黃偉哲開幕時，祝福鄉親們新春愉快，隨後攤位巡禮，行銷台南美味，並化身全糖市代言人，歡迎各界一起來「吃甜點、過好年」。

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邁入第5屆的甜點節，由觀旅局、市圖總館、大東橋商圈，以及思味市集等公私協力舉辦，活動規模更勝於去年，匯聚北中南的知名店家，涵蓋蛋糕、冰品、餅乾、生乳捲、可麗露、布朗尼……等，還有各式飲料，琳瑯滿目。

由於春節將至，今年市府也在現場加碼增設好康市集，展售優質的農、漁、畜、花卉等特色產品，讓想採辦年貨的民眾，可以盡情選購。

甜點節上屆首度移師永康東橋舉行，2天活動湧入逾10萬遊客，今年原址續辦，一樣爆棚，現場擠滿來自各地的民眾，入夜後，人潮更是激增，也讓周邊道路車流壅塞。

今年的甜點節包含主題市集、音樂舞台，並規劃親子野餐、寵物互動、街頭藝人表演等專區，還有大師講座，加上悠遊付與icash Pay的優惠，內容多樣。

現場展售各式甜點，琳瑯滿目。（記者吳俊鋒攝）

現場展售各式甜點，琳瑯滿目。（記者吳俊鋒攝）

現場展售各式甜點，琳瑯滿目。（記者吳俊鋒攝）

現場展售各式甜點，琳瑯滿目。（記者吳俊鋒攝）

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